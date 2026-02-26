ORBETELLO – Splendida prova atleti di Tana delle Tigri al Trofeo di Karate Coppa Carnevale di Viareggio. I ragazzi della Costa D’Argento si sono distinti arrivando tra i primi posti e quasi sempre a podio nelle specialità di gara, in categorie molto partecipate. Sotto la direzione dei maestri Mario Pezzola, Francesco Di Campli, Nevio Sabatini, coadiuvati dall’istr. Menicucci Riccardo che ha seguito i punteggi degli atleti, e dalla coach Tamara Calchetti ottima come sempre nell’organizzazione delle zone di gara e podio i ragazzi di Tana delle Tigri, hanno sfoggiato una prestazione di ottimo livello sia nella prova tecnica, nella Forma(Kata) che nel combattimento (Kumite).

I piccoli Alessio Galatolo e Gregorio Nieto si sono distinti nel Kata arrivando rispettivamente settimo ed ottavo e soprattutto nella prova tecnica con un primo ed un terzo posto in una categoria con 32 bambini. Lorenzo Milano alla prima gara sorprende tutti e si prende il gradino più alto del podio con un oro nella prova tecnica, precedendo il compagno Gianmarco Tomasiello che si piazza secondo nella categoria ragazzi contro 24 avversari. Letizia Filippini alla prima gara (cintura Bianca) arriva terza nella prova tecnica.

Mirco Castellucci, quinto nel kata, terzo nella prova tecnica, terzo nel kumite.

Si sblocca Lorenzo Fanciulli, che sfodera una prestazione eccellente in tutte e tre le specialità, bronzo nel Kata, oro nella prova tecnica ed oro nel kumite, con ottimi incontri sempre in largo vantaggio.

Liliana Tarlev abituata a stare sul podio, si conferma con un ottimo secondo posto nella prova tecnica, chiude quinta nel kata e terza nel kumite con qualche recriminazione della società orbetellana nei confronti degli arbitri: “Nonostante un calcio violento in faccia da parte della sua avversaria, visibilmente molto più pesante e quindi fuori categoria, non hanno ammonito quest’ultima come da regolamento e siccome sarebbe stato il quinto richiamo avrebbe dovuto essere espulsa”.

Nico Moscini si piazza terzo nel Kata, e come al solito domina il Kumite con tutti i combattimenti finiti prima del limite di tempo, conquistando un meritato oro.

Mattia Minghini è sesto nella prova tecnica, quinto nel kata e terzo nel kumite perdendo la semifinale dopo il pari e quindi per giudizio arbitrale molto discutibile. Mattia Cardosa bianca alla prima gara, e con pochi allenamenti nel periodo pre- gara, non riesce a piazzarsi ma fa comunque esperienza per le prossime occasioni.

Davide Paradiso firma un ottimo terzo posto nel kata; stesso piazzamento per Fianco Xavier nel kata.

Quinta posizione per Federico Filippini nel kata e terza nel kumite, perdendo la semifinale con un coetaneo molto più alto e pesante di lui.

Alessandro Sandor si esibisce con una buona prestazione nel Kata non passando però alla fase finale, piazzandosi quinto di poco si rifà nel combattimento arrivando fino alla finale persa per un soffio: la costanza negli allenamenti lo ha ripagato.

Alessandro Scialla vince la categoria Kata con un’ottima prova.

Cristiano Mattei arriva secondo nel Kata, proprio davanti al compagno Riccardo Piras che si piazza terzo: buona la prova di entrambi.

Sofia Ingrosso nonostante l’ottima prova nel kata, non passa alla fase finale per pochi punti nonostante impegno e buona volontà. Flavio Ferrari sfiora il podio nel kata ed esce nel kumite, con un buon sesto posto nella gara tecnica.

Cristiano Melozzi e Daniel Bereza, nonostante una più che valida prova nel Kata, non accedono alle fasi finali.

Nel kata Pietro Moro si arrende all’ultimo davanti ad un ottimo avversario, facendo comunque suo un buon argento.

Vittoria Giustarini non supera di poco lo sbarramento nel kata piazzandosi sesta, si rifà nel kumite vincendo un incontro e perdendo la semifinale per giudizio arbitrale dopo il pareggio a tempo scaduto; per lei un bronzo che poteva essere qualcosa di più prezioso.

I “gemelli terribili” Geres al rientro dopo tre mesi di assenza ritrovano la zona di competenza tornando sul podio e per giunta nella parte più alta; Alex vince la finale nel kumite e si piazza sesto nel kata; Leon vince tutti gli incontri nel Kumite conquistando anche lui un oro prezioso

Il team Tana delle Tigri conquista inoltre la coppa per il secondo posto nella gara pre-agonisti e terzi nella specialità kumite si piazza sesta – prima nel grossetano – su 65 società nella classifica generale a pochi punti dal podio.

Ancora tante medaglie per la società della Costa D’Argento, che porta a casa ben nove ori, cinque argenti e quattordici bronzi, oltre due coppe del secondo e terzo posto.