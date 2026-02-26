GROSSETO – In questi giorni sono arrivate all’Acquedotto del Fiora segnalazioni di tentativi di truffa tramite Sms (smishing) per domandare dati fiscali e bancari al fine di ricevere presunti rimborsi su fatture emesse dal Gestore.
“Acquedotto del Fiora, al fine di tutelare i propri clienti dal rischio di essere coinvolti in richieste illecite o possibili truffe a mezzo Sms o altro mezzo informatico, raccomanda di prestare la massima attenzione – avvisano -. Fiora è completamente estranea a questo tipo di comunicazioni”.
“Fiora non chiede mai l’invio di dati sensibili tramite Sms e mai tramite canali non ufficiali. Fiora raccomanda pertanto di non fornire mai informazioni personali e bancarie in risposta a qualsiasi messaggio sospetto, come quelli di cui sopra. In caso di qualsivoglia dubbio, si consiglia di contattare direttamente il nostro call center ai numeri 800 887755 da linea fissa o 0564 448844 da cellulare”.