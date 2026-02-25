FOLLONICA – Trasformare in parcheggio l’area del Parco Centrale. Un progetto con il quale si realizzerebbero centinaia di posti auto dove attualmente si trova l’area mercatale.

Un progetto che fa discutere e che ha aperto un dibattito in città tra chi è favorevole al nuovo parcheggio e chi invece vorrebbe mantenere l’attuale assetto.

Per questo lanciamo un nuovo sondaggio (con la limitazione del voto per utenti registrati agli account di Google) per far partecipare i nostri lettori a questa discussione pubblica sul futuro di Follonica.