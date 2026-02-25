MARINA DI GROSSETO – Raccogliere bisogni e necessità, mettere in luce le difficoltà e le opportunità del comparto nautico, uno dei più importanti dell’economia toscana. È con questo obiettivo che questa mattina, mercoledì 25 febbraio, al Porto della Maremma a Marina di Grosseto, un gruppo di imprenditori, associati alle Cna territoriali della costa toscana e in rappresentanza della filiera della nautica, si sono riuniti per confrontarsi, nel corso di un incontro tecnico-operativo.

A coordinare l’incontro sono stati Alessandro Battaglia responsabile nazionale Cna Nautica, Antonio Murzi del Centro studi Cna nazionale e Fabio Piacenti di Eures.

Il momento di confronto e scambio, organizzato da Ilaria Chechi coordinatrice Cna Produzione Grosseto e Mauro Vestri coordinatore Cna Produzione Toscana, ha affrontato i temi della competitività, le infrastrutture portuali e le prospettive di crescita della nautica in Toscana e, più in generale, in Italia.

La Toscana è leader nel comparto della nautica, con imprese di eccellenza nella produzione di imbarcazioni di lusso e servizi correlati. Grazie a una filiera completa e innovativa, il settore contribuisce significativamente all’economia regionale e si posiziona come protagonista nel panorama nazionale.

Le risultanze di questo, e degli altri momenti di confronto promossi in tutta Italia, andranno a confluire in un rapporto finale con l’obiettivo di definire strategie condivise per lo sviluppo del settore.

(Nella foto di gruppo, da sinistra Paolo Garzelli, coordinatore Cna nautica Livorno, Ilaria Chechi, coordinatrice Cna nautica Grosseto, Anna Rita Bramerini, direttore Cna Grosseto, e Mauro Vestri, coordinatore Cna Nautica Toscana ).