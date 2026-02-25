MASSA MARITTIMA – Sono state consegnate al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea le nuove strumentazioni donate dalla Pro Loco di Massa Marittima.

L’associazione ha raccolto i fondi grazie alla manifestazione sportiva «Massa Color» ed ha acquistato dispositivi elettromedicali e due carrozzine. Si tratta in particolare di un elettrocardiografo, un otoscopio, un oftalmoscopio, un saturimetro ricaricabile e una lampada da ambulatorio.

Presenti alla consegna il direttore medico di presidio Michele Dentamaro, il direttore del Pronto soccorso Carlo Somma insieme allo staff sanitario e i componenti della Pro Loco di Massa Marittima con il presidente Iacopo Galdi, il vice Gabriele Capaccioni ed il consigliere Fabrizio Santini.

«L’edizione 2025, terzo anno consecutivo di questo evento, ha permesso di raccogliere circa 4.400 euro, una cifra significativa che testimonia la generosità e la partecipazione della comunità – ha dichiarato il presidente Galdi. Negli anni precedenti, la “Massa Color” aveva già consentito di sostenere realtà importanti del territorio, promuovendo eventi capaci di unire momenti di aggregazione, sport e divertimento a concreti gesti di solidarietà a favore della comunità».

«Ringraziamo la Proloco di Massa Marittima, tutti i partecipanti alla manifestazione sportiva e tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi – hanno dichiarato i dottori Dentamaro e Somma – si tratta di un gesto concreto che consente di migliorare ulteriormente il lavoro dello staff del Pronto soccorso che ringraziamo per l’impegno quotidiano».