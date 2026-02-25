Foto di repertorio

ORBETELLO – «È pronta una bozza di accordo da sottoporre al Comune di Monte Argentario affinché le nostre società sportive che i nostri concittadini abbiano la possibilità di usufruire della piscina di Porto Santo Stefano a prezzi agevolati». A farlo sapere l’assessore allo sport del Comune di Orbetello, Ivan Poccia che, ormai da tempo, sta lavorando al progetto.

«Nei mesi scorsi – chiarisce Poccia – abbiamo incontrato il sindaco Cerulli sottolineando la necessità di instaurare un rapporto di collaborazione tra i due Enti impegnandoci a contribuire ai cisti di gestione della piscina “I tre ragazzi” di Porto Santo Stefano, affinché le nostre società sportive e i nostri concittadini possano usufruire della struttura sportiva a prezzi agevolati. La questione dell’utilizzo della piscina è una questione che, a nostro avviso, va affrontata con spirito costruttivo e di cooperazione, per dare la possibilità ai nostri eccellenti atleti di potersi allenare in una struttura vicino a casa, in attesa che il nostro territorio comunale sia in grado di dotarsi di una struttura propria».

«Quando abbiamo celebrato le nostre eccellenze sportive durante la seconda serata dello sport – aggiunge l’assessore – il dialogo su un contributo da parte del Comune di Orbetello per la gestione della piscina era già in corso, come anticipato durante le premiazioni, e abbiamo ottenuto la disponibilità da parte del sindaco Cerulli a lavorare a un accordo. Oggi la bozza di massima è pronta e ne discuteremo con i nostri corrispettivi di Monte Argentario al più presto».

«Resta importante – dice in conclusione Poccia – che a Orbetello venga realizzata una piscina. Come più volte ha sottolineato il sindaco, è una promessa elettorale che non ci siamo sentiti di fare, pur avendo lavorato attivamente e produttivamente in tal senso. Con la prossima approvazione del piano operativo, ci poniamo l’obiettivo di fare dei concreti passi in avanti».