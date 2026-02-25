GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi mercoledì 25 febbraio 2026
Ariete, segno del giorno – Hai energia, lucidità e voglia di rompere gli schemi. Oggi sei un motore acceso, ma con più consapevolezza del solito.
Consiglio escursione: percorri il sentiero di Cala Violina: vigoroso, diretto, sorprendente. Come te oggi.
Toro – Giornata di solidità, anche affettiva.
Gemelli – Trovi leggerezza in mezzo al caos.
Cancro – Ti lasci andare, ed è la scelta giusta.
Leone – Hai fascino e concretezza: bel mix oggi.
Vergine – Dai priorità a ciò che conta davvero.
Bilancia – Osservi senza giudicare: atteggiamento che apre.
Scorpione – Ti muovi in profondità, con calma.
Sagittario – Oggi sei travolgente, ma anche presente.
Capricorno – Sai dire no con eleganza.
Acquario – Una tua idea prende forma concreta.
Pesci – Trovi conforto nelle piccole cose.