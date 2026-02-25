GROSSETO – Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti in via Mozambico per l’incendio di una canna fumaria.

Giunta sul posto, la squadra ha provveduto al raffreddamento del manufatto e alla verifica delle condizioni di sicurezza dell’impianto. Il surriscaldamento della canna fumaria sarebbe presumibilmente partito dal piano terreno. L’ intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all’appartamento interessato e ai piani

Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate, né danni agli appartamenti limitrofi.