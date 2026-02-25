GROSSETO – Referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, separazione delle carriere dei magistrati e modifica dell’assetto del Consiglio superiore della magistratura. Si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo e il dibattito entra nel vivo anche in Maremma. Ospite della puntata numero 45 de Il tempo di un caffè è Christian Sensi, coordinatore del Comitato Avvocati per il No, che spiega le ragioni del voto contrario. In una prossima puntata spazio anche alle posizioni del Sì.

«Intanto – afferma Sensi – bisogna chiarire cosa non cambia con questa riforma: non vengono affrontati i veri problemi della giustizia che interessano i cittadini, come la durata dei processi, il numero dei magistrati o l’organizzazione dei servizi che ruotano attorno ai tribunali». Secondo il coordinatore del comitato, la separazione delle carriere e la creazione di due distinti Consigli superiori della magistratura non inciderebbero sulle criticità quotidiane del sistema.

Nel merito, Sensi sostiene che la riforma rischierebbe di «peggiorare il funzionamento della giustizia» e di mettere in discussione alcuni principi costituzionali che, a suo giudizio, rappresentano una garanzia per i cittadini. «Moltiplicare i Consigli superiori della magistratura – spiega – dividendo tra magistratura inquirente e giudicante, non porta vantaggi concreti e potrebbe creare un Pubblico ministero sempre più distante dalla giurisdizione».

Da qui l’appello al voto: «Votare no perché questa riforma è punitiva nei confronti della magistratura e non risolve i problemi reali della giustizia. L’attuale assetto, con un unico Consiglio superiore della magistratura che riunisce giudici e Pubblici ministeri, è una garanzia. Intervenire sulla Costituzione, senza affrontare il funzionamento concreto del sistema, è un salto nel buio».

La puntata speciale dedicata al referendum si chiude con l’invito alla partecipazione al voto del 22 e 23 marzo. Nei prossimi giorni spazio anche alle ragioni del Sì, per offrire ai lettori e agli spettatori un quadro completo del confronto.

