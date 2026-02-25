GAVORRANO – Domenica speciale al Golf Club Toscana Il Pelagone Golf & Resort di Gavorrano, che ha fatto da cornice a un evento all’insegna dello sport e della solidarietà.

Grazie all’impegno organizzativo di Moreno Buccianti e Luca Galtieri e all’ospitalità del direttore de Il Pelagone Andrea Ruggeri, la Maremma ha accolto grandi protagonisti del calcio italiano degli anni ’90: Marco Osio, Alessandro Melli, Luigi Apolloni e Fausto Pizzi. I campioni del Parma Calcio 1913 guidato da Nevio Scala, squadra che fece sognare un’intera generazione di tifosi, hanno dato il loro contributo a una nobile causa: la raccolta fondi a favore di AIRC.

Quel Parma leggendario, in soli sette anni, compì un’autentica impresa sportiva: dalla promozione in Serie A alla conquista della Coppa Italia, fino ai trionfi europei con la Coppa delle Coppe — indimenticabile la finale contro l’Anversa nello storico stadio di Wembley — oltre alla Supercoppa Europea e alla Coppa UEFA.

Ad arricchire un parterre già prestigioso, era presente anche il grande campione di ciclismo Claudio Chiappucci, soprannominato “El Diablo”, protagonista tra il 1985 e il 1998 di imprese memorabili che hanno portato in alto il nome dell’Italia sportiva nel panorama internazionale.

I campioni sono stati affiancati da alcuni tra i migliori professionisti del footgolf italiano: Milko Capraro, Stefano Grigolo, Paolo Matteini, Daniele Busoni, Maurilio Ceccherini e Antonio Melillo. Quella che doveva essere una gara a coppie dal tono goliardico si è presto trasformata in una sfida vera e propria, combattuta colpi su colpi tra risate, agonismo e giocate di alto livello.

Alla fine, tra entusiasmo e applausi, ad avere la meglio è stata la coppia formata da Milko Capraro e Marco Osio.

La giornata si è poi conclusa nella club house tra racconti, sfottò, risate e un buon bicchiere di vino, ripercorrendo le emozioni di un evento che ha saputo unire sport, amicizia e solidarietà in una cornice indimenticabile.