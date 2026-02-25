GROSSETO – Riprende con la Borbonica Cup la stagione del cross country olimpico della mountain bike. La prima entusiasmante tappa del trofeo ha preso il via nel meraviglioso contesto dei monti di Eboli ed ha raccolto un grandissimo successo di partecipazioni. Circa 350 gli atleti giunti da tutta Italia per sfidarsi in un percorso molto veloce ma estrema-mente selettivo: 4,3 km a giro con un dislivello positivo di circa 180 mt da ripetere più volte in base alle categorie di appartenenza.

La gara, che assegnava punteggio Top Class Nazionale, rappresentava il primo banco di prova in vista del Campionato Italiano d’Inverno che si svolgerà il prossimo 14 marzo in quel di Verona – Parco delle Colombare ed ha visto primeggiare i due alfieri della ASD Tondi Sport Acqua e Sapone Marco.De Stasio e Denis Tognoni.

Quest’ultimo è stato il vero dominatore della categoria M5: nonostante fosse partito dalle retrovie ha preso subito la testa dalla corsa ed ha tagliato il traguardo in solitaria con un margine considerevole sul secondo classificato.

Bella anche la gara di De Stasio che, dopo una solida rimonta, ha concluso in seconda posizione tra gli M4 a pochi secondi dal vincitore di categoria. Con questo risultato torna in testa al Ranking Nazionale Top Class della propria categoria.

Occhi puntati al prossimo impegno internazionale con la partecipa-zione al Trofeo Città di Albenga in scena il prossimo 8 marzo 2026.