GROSSETO – Grande fermento nel panorama del tennis giovanile locale grazie anche al nuovo campionato Under 13 organizzato da Uisp Grosseto. Una competizione che vede protagoniste cinque formazioni: due realtà cittadine, ovvero la Uisp Grosseto e il Tennis Grosseto Roger Federer; le due rappresentanti della provincia, Castel del Piano e Scansano; e infine la squadra di Piombino.

Il cammino è iniziato con il piede giusto per la Uisp Grosseto, capace di imporsi per 3-0 sul Castel del Piano, mentre il Tennis Grosseto Roger Federer guidato dal maestro Vincenzo Spadafina ha superato il Piombino per 2-1. Nella seconda giornata, la Uisp Grosseto ha concesso il bis vincendo 2-1 il derby proprio contro il Tennis Grosseto Roger Federer, in un turno segnato dai primi rinvii per pioggia. Dopo una terza giornata quasi interamente bloccata dal maltempo, la quarta ha regalato sorprese: il Piombino ha battuto con un netto 3-0 la Uisp Grosseto, mentre lo Scansano ha fatto valere il fattore campo superando per 3-1 il Tennis Grosseto Roger Federer.

Sulla linea di fondo campo, tra una sfida e l’altra, i responsabili hanno analizzato la portata dell’evento. «Si tratta di una novità qui quest’anno – spiega Davide Marano, coordinatore tennis Uisp Grosseto – siamo riusciti a ottenere un’ottima partecipazione sia nella zona di Grosseto ma anche un po’ più lontano in provincia e i ragazzi si stanno divertendo molto». Marano punta molto sul valore educativo della competizione: “Conosciamo il tennis spesso come sport individuale, ma quest’anno si è pensato anche di introdurre più il concetto di squadra, sulla linea di quanto è stato fatto anche con la Coppa Italia degli adulti”.

Anche Vincenzo Spadafina, figura storica del tennis Uisp grossetano che guida una squadra che porta il suo nome, sottolinea la qualità tecnica e umana dei ragazzi in campo. «Siamo cinque squadre in campo con tanti giovanissimi che si divertono – commenta il maestro – c’è un buon livello di tennis e i ragazzi giocano in un percorso sportivo di lealtà e di fiducia nell’avversario, non è una cosa scontata nello sport». Secondo Spadafina, l’effetto dei grandi campioni azzurri è evidente: “Il tennis ha avuto un’impennata negli ultimi tre o quattro anni. Si gioca di più e, chiaramente, con l’aumento dell’attività di base anche il livello d sale”.

Il torneo prosegue ora verso le fasi finali, confermando che il movimento tennistico grossetano è più vivo che mai, capace di unire agonismo e crescita personale sotto l’egida della Uisp.