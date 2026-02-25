VENTURINA TERME (LI). Aggiornamento ore 13.39: Sarebbe un camion militare quello ribaltatosi sulla carreggiata tra Riotorto e Venturina. La strada è al momento chiusa anche per consentire i soccorsi. Sull’area è atterrato l’elisoccorso Pegaso per consentire il trasferimento dei feriti. Rallentamenti anche sulla corsia sud proprio per l’atterraggio dell’elicottero.

News ore 12.15: Incidente sull’Aurelia in direzione Livorno, nel tratto tra Vignale e Piombino Venturina.

È successo pochi minuti fa, intorno alle 12. Un camion, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltato sulla carreggiata causando il blocco del traffico.

In questo momento si è formata una lunga coda. Sul posto stanno intervenendo gli operatori del soccorso e le forze dell’ordine. Si consiglia di uscire a Follonica Nord o a Vignale.