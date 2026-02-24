CALDANA – Un gruppo di 41 tra soci e socie del club “la Cinghialessa” di Gavorrano ha visitato domenica scorsa il borgo di Caldana, alla scoperta delle sue bellezze storiche e architettoniche. La giornata è iniziata con la visita alla chiesa di San Biagio martire, patrono dei malati di gola, degli animali, delle attività agricole e dei cardatori di lana.

L’illustrazione storica e la scoperta delle cantine

Dopo un’approfondita introduzione storica a cura del presidente del club, Franco Balloni, il gruppo si è spostato alla scoperta delle suggestive cantine del borgo, in parte situate sotto il centro storico e in parte inglobate nei torrioni rinascimentali.

Un percorso affascinante che ha permesso ai partecipanti di esplorare ambienti ricchi di storia e tradizione, spesso poco conosciuti anche da chi vive nel territorio.

La collaborazione con l’Associazione Mutuo Soccorso

Determinante per la riuscita della visita è stata la disponibilità del presidente dell’Associazione mutuo soccorso di Caldana, Paolo Bindi, e della rappresentante della sezione cultura, Fabiana Cati. Grazie alle loro spiegazioni, i presenti hanno potuto comprendere l’evoluzione e le diverse destinazioni d’uso che questi ambienti hanno avuto nel tempo.

Le dettagliate illustrazioni hanno contribuito a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, suscitando stupore e ammirazione tra i partecipanti, molti dei quali non erano a conoscenza dell’esistenza di questi spazi sotterranei.

Partecipazione da tutta la provincia

Tra i visitatori anche lo scienziato e astronomo Marco Pedani, in servizio presso l’osservatorio Galileo sull’isola di La Palma. La sua presenza ha arricchito ulteriormente una giornata all’insegna della cultura e della valorizzazione del patrimonio locale.

Gran parte dei partecipanti proveniva da Piombino, San Vincenzo, Follonica, Suvereto e Grosseto, a conferma dell’interesse diffuso verso le iniziative culturali e le eccellenze storiche del territorio.