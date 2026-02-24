GROSSETO – L’impianto polivalente di via Mercurio, a Grosseto, si è trasformato in un palcoscenico di musica ed emozioni in occasione della sesta edizione del Torneo Città di Grosseto di ginnastica ritmica. Organizzato dal comitato Uisp Grosseto, l’evento ha visto protagoniste oltre 60 giovanissime atlete delle tre storiche società cittadine: Ginnastica Grifone, Polisportiva Barbanella e Artistica Grosseto.

Più che una semplice corsa al podio, la giornata si è rivelata una vera celebrazione dello sport inclusivo, con un’attenzione particolare alle categorie Under 8. Per molte delle piccolissime ginnaste si è trattato del debutto assoluto in pedana, un momento vissuto con entusiasmo tra esercizi con fune, palla, cerchio e nastro.

Sebbene i punteggi siano stati elaborati dalla giuria, in questa manifestazione il risultato passa in secondo piano: l’obiettivo primario resta l’esperienza formativa, il rafforzamento dell’autostima e il piacere di esibirsi davanti al pubblico. Al termine della giornata è stata una grande festa dello sport, con tutte le partecipanti premiate e visibilmente emozionate sul podio.

Il successo dell’iniziativa emerge anche dalle parole delle istruttrici che hanno accompagnato le atlete in questo percorso, a partire da Giulia Bianchini, coordinatrice Ginnastica Uisp Grosseto: “È andato tutto benissimo – spiega – ottima l’organizzazione e bravissime le ginnaste. Molte erano alla loro prima esperienza”.

Soddisfatta anche Carmen Cracan, istruttrice dell’Artistica Grosseto: “È stata una manifestazione bellissima, una giornata stupenda nel corso della quale tutte e tre le società si sono esibite con queste bimbe ai primi passi. È stato meraviglioso”.

Serena Perugini, della Polisportiva Barbanella, sottolinea lo spirito di collaborazione: “È sempre una bellissima emozione. Ci divertiamo, insieme alle altre società, a organizzare questa manifestazione. Per me è stata una giornata emozionante anche come mamma, perché ha gareggiato mia figlia”.

Infine Francesca Riccucci, della Ginnastica Grifone: “Molte bambine erano alla loro prima gara in assoluto, quindi erano emozionate e agitate. È stata una grande soddisfazione vederle divertirsi e felici di vivere questa prima esperienza”.

“Mentre le più piccole continueranno il loro percorso preparandosi per lo spettacolo di fine anno – conclude Giulia Bianchini – per le atlete dei settori agonistici e preagonistici la stagione prosegue con i campionati regionali e nazionali Uisp, a conferma della crescita costante di questo sport nel territorio grossetano”.