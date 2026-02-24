GROSSETO – Una tesi dedicata alla gestione delle acque reflue sull’Isola del Giglio. È con questo argomento che si è laureato in ingegneria industriale, curriculum chimico, Andrea Fratantonio, a cui vanno le più vive congratulazioni di Acquedotto del Fiora.

La tesi rivolge uno sguardo particolare al ruolo e all’impegno dell’azienda nella gestione del servizio idrico integrato sull’isola.

Un traguardo importante, frutto di un percorso di studi ma soprattutto di amore per il proprio territorio.

Acquedotto del Fiora desidera «ringraziare sentitamente il neodottore Andrea Fratantonio per essersi recato oggi presso la sede aziendale di via Mameli per incontrare il presidente Roberto Renai e aver consegnato in dono una copia della tesi».

«La scelta di donare personalmente all’azienda una copia della tesi è un gesto che ci emoziona e ci rende orgogliosi – commenta il presidente del Fiora Renai – segno di un dialogo concreto tra università, territorio e servizio reso alla comunità».

La tesi dal titolo “Verso una gestione sostenibile delle acque reflue sull’Isola del Giglio: analisi dell’impianto attuale e valutazione di soluzioni applicabili” unisce conoscenze e sensibilità ambientale, innovazione e prospettive, mettendo al centro la gestione sostenibile di un patrimonio unico come quello di Isola del Giglio.

L’azienda si era resa disponibile nel supportare il lavoro di tesi a livello tecnico e di raccolta dati, nonché di condivisione di conoscenze e approfondimenti.

«Parlare di acqua significa parlare di comunità – aggiunge Renai – rispetto per l’ambiente e responsabilità verso le generazioni future. Complimenti Andrea per questo importante traguardo e grazie per averlo condiviso con noi».