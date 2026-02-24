FOLLONICA – Nuovi incontri dedicati alla salute a Follonica. L’Azienda farmaceutica municipalizzata promuove l’incontro aperto alla cittadinanza “Le sindromi geriatriche e i servizi territoriali” presso la sede Auser I Tre Saggi di via Pietro Nenni 2.

All’evento in programma per sabato 28 febbraio alle 16 parteciperà la dottoressa Marta Migliorini, medico geriatra, la quale fornirà informazioni sulle principali sindromi geriatriche, sui bisogni della persona anziana e sui servizi territoriali disponibili per il sostegno di pazienti e famiglie.

Sabato scorso si è invece svolto alla sala Tirreno l’incontro pubblico “Lo sport è salute se fatto in salute”. Un appuntamento dedicato alla promozione della pratica sportiva consapevole e alla prevenzione, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini interessati ai temi della salute e del benessere psico-fisico.

Ad aprire gli interventi è stata la dottoressa Eleonora Prati, medico dello sport, che ha illustrato nel dettaglio l’iter per la certificazione sportiva agonistica e non agonistica, spiegando le differenze tra le varie tipologie di idoneità e sottolineando quanto sia fondamentale la prevenzione per svolgere attività sportiva in sicurezza. Un momento particolarmente apprezzato è stato quello dedicato all’importanza dei controlli medici periodici come strumento concreto di tutela della salute, soprattutto nei più giovani.

A seguire è intervenuta la dottressa Silvia Legnaioli, biologo nutrizionista, che ha affrontato il tema dell’obesità e della prevenzione di questa patologia attraverso corretti stili di vita. Nel suo intervento ha evidenziato come alimentazione equilibrata e attività fisica rappresentino due pilastri fondamentali per la salute, non solo in età adulta ma fin dall’infanzia, promuovendo una cultura della consapevolezza alimentare e del movimento quotidiano.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il valore della collaborazione tra istituzioni e servizi sanitari del territorio.

La presidente Marika Saracco ha sottolineato come sia “importante avvicinare sempre più la cittadinanza alla farmacia, non solo come luogo di dispensazione del farmaco, ma come presidio attivo di salute. Così facendo si è in grado di promuovere servizi, informazione e momenti di confronto che aiutino le persone a prendersi cura del proprio benessere in modo consapevole”.

Sull’importanza della sinergia territoriale si è soffermata anche Maddalena Colicci, dirigente medico, che ha evidenziato il valore della rete tra Farmacia, Comune e Asl, affermando che la collaborazione tra istituzioni consente di affrontare in maniera efficace temi cruciali come nutrizione e attività sportiva, che rappresentano strumenti fondamentali per contrastare patologie sempre più diffuse e migliorare la qualità della vita della popolazione.

L’incontro si inserisce nel percorso di iniziative che la Farmacia comunale sta portando avanti per rafforzare il proprio ruolo di presidio sanitario di prossimità, promuovendo informazione, prevenzione e cultura della salute all’interno della comunità follonichese.