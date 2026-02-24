GROSSETO – Fine settimana straordinario per le formazioni giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto. Alla doppietta che ha permesso agli Under 11 di chiudere la regular season al primo posto, sono infatti seguite le belle vittorie dei due quintetti che disputano la categoria Under 15.

La compagine A, guidata da Marco Zanobi, ha fatto un sol boccone del Siena Hockey vincendo 15-1, al termine di una gara che non ha praticamente mai avuto storia, con i biancorossi avanti 6-1 al termine del primo tempo. Sugli scudi Alessio Tonini e Tommaso Spinosa, autori di quattro reti a testa.

Grosseto A: Conti, D’Agostino; Edward Convertiti Mann (1), Tonini (4), Alexander Convertiti Mann (3), Boni (2), Sensi (1), Spinosa (4).

Importante anche l’affermazione della squadra B, che aveva in panchina Emilio Minchella, che ha superato per 7-2 il Versilia Forte dei Marmi, confermando una crescita importante dall’inizio della stagione. Per il Cp Grosseto è questa la seconda vittoria che fa sperare per un finale di stagione davvero brillante. Avanti per 3-0 dopo la prima frazione, i grossetani hanno allungato fino al 7-0 nella ripresa prima di subire le due reti di Lapo Fontana nel finale.

Grosseto B: Mori; Amerighi, Alice Sorbo (2), Marinoni (1), Gabriele Sorbo (4), Bordan, Ugas.

La classifica: La Scala Castiglione 45; CGC Viareggio 37; Sarzana A 36; Grosseto A 34; Follonica 28; Camaiore 22; Sarzana B 18; Prato 12; Viareggio Hockey 7; Siena e Grosseto B 6; Forte dei Marmi 5.

Prossimo turno: Forte dei Marmi-Grosseto A, Grosseto B-Castiglione.