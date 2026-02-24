Grosseto. Il Consiglio Provinciale ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno che impegna la Provincia a promuovere la revisione dell’art. 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 in materia di origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, con l’obiettivo di introdurre criteri più chiari e stringenti sulla reale provenienza delle materie prime. Il documento, promosso dai consiglieri Amedeo Gabbrielli, Angelo Pettrone e Alfiero Pieraccini, ha raccolto il sostegno convinto di tutti i consiglieri presenti, a testimonianza della rilevanza strategica del tema per il territorio maremmano.

L’Ordine del Giorno prevede inoltre un impegno rivolto all’Unione delle Province d’Italia (UPI) affinché si faccia promotrice di un’azione istituzionale coordinata a livello europeo, capace di dare forza alla voce dei territori agricoli. Al centro del provvedimento vi sono la tutela concreta delle imprese agricole locali, la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio, una maggiore trasparenza sull’origine delle materie prime a garanzia dei consumatori, il rafforzamento della qualità e della sicurezza alimentare, la difesa del valore del “vero prodotto italiano” sui mercati nazionali e internazionali.

“Un contributo determinante alla predisposizione della mozione – ricordano Gabbrielli, Pieraccini e Pettrone – è arrivato dalla Coldiretti Grosseto, che ha rappresentato con chiarezza le criticità legate all’attuale normativa sull’origine doganale, evidenziando come l’assenza di criteri più rigorosi possa generare confusione nei consumatori e concorrenza sleale nei confronti delle imprese agricole locali.

Coldiretti Grosseto ha fornito dati, analisi tecniche e riferimenti normativi utili alla stesura del testo, sottolineando l’importanza di garantire trasparenza lungo tutta la filiera agroalimentare e di tutelare il reddito degli agricoltori maremmani. L’organizzazione ha inoltre ribadito la necessità di rafforzare il legame tra prodotto e territorio, elemento fondamentale per difendere qualità, tracciabilità e identità delle produzioni locali”.

I proponenti esprimono piena soddisfazione per l’esito della votazione. “L’approvazione unanime di questo Ordine del Giorno – affermano – rappresenta un segnale forte e unitario a difesa delle nostre imprese agricole e dei consumatori. È fondamentale che l’Europa adotti criteri più rigorosi e trasparenti sull’origine dei prodotti agroalimentari, per evitare ambiguità e distorsioni del mercato che penalizzano chi produce con serietà e nel rispetto delle regole. La Maremma e i suoi produttori meritano tutele chiare e strumenti adeguati per competere in modo leale. Ringraziamo Coldiretti Grosseto – concludono – e la sua direzione provinciale per la collaborazione, la competenza e l’impegno costante nel riconoscere e valorizzare l’identità del nostro territorio”.

Con questo atto, la Provincia di Grosseto ribadisce il proprio impegno a sostegno del comparto agricolo, patrimonio economico, culturale e identitario della comunità locale.