GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 24 febbraio 2026
Ariete – Giornata di chiarimenti: scegli con cura le parole.
Toro – Hai bisogno di conferme. Cerca quelle vere, non quelle comode.
Gemelli – Un incontro può darti la spinta per un’idea nuova.
Cancro – Oggi ti fidi del tuo intuito, e fai bene.
Leone – Un piccolo gesto può portare un grande risultato.
Vergine – Tutto fila liscio, ma non dimenticare l’aspetto umano.
Bilancia, segno del giorno – Eleganza, equilibrio e sensibilità ti guidano. Oggi sai armonizzare ciò che sembrava contrastante.
Consiglio escursione: cammina tra le mura del centro storico di Magliano in Toscana: un equilibrio tra cielo e pietra, come il tuo stile oggi.
Scorpione – Hai voglia di capire, non solo reagire.
Sagittario – Sei pronto per dire la tua, ma prima osserva.
Capricorno – Hai pazienza e solidità: oggi sei il punto fermo.
Acquario – Ti muovi tra intuizione e logica. Oggi funziona.
Pesci – Oggi ti senti accolto: una sensazione che ti rasserena.