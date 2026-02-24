GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 24 febbraio 2026

Ariete – Giornata di chiarimenti: scegli con cura le parole.

Toro – Hai bisogno di conferme. Cerca quelle vere, non quelle comode.

Gemelli – Un incontro può darti la spinta per un’idea nuova.

Cancro – Oggi ti fidi del tuo intuito, e fai bene.

Leone – Un piccolo gesto può portare un grande risultato.

Vergine – Tutto fila liscio, ma non dimenticare l’aspetto umano.

Bilancia, segno del giorno – Eleganza, equilibrio e sensibilità ti guidano. Oggi sai armonizzare ciò che sembrava contrastante.

Consiglio escursione: cammina tra le mura del centro storico di Magliano in Toscana: un equilibrio tra cielo e pietra, come il tuo stile oggi.

Scorpione – Hai voglia di capire, non solo reagire.

Sagittario – Sei pronto per dire la tua, ma prima osserva.

Capricorno – Hai pazienza e solidità: oggi sei il punto fermo.

Acquario – Ti muovi tra intuizione e logica. Oggi funziona.

Pesci – Oggi ti senti accolto: una sensazione che ti rasserena.