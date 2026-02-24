Firenze non è solo la città della Galleria degli Uffizi o della maestosa cupola di Brunelleschi. È un labirinto di storie che sembrano uscite da un romanzo d’appendice, dove ogni facciata in pietra nasconde un dettaglio bizzarro o una vecchia ripicca tra vicini. Eppure, per accorgersi di queste chicche, bisogna avere la testa alta e le mani libere. Il problema è che spesso l’ultimo giorno di vacanza si finisce per diventare ostaggi della propria valigia, trascinandola faticosamente tra la folla mentre si aspetta l’ora del treno. Per evitare di rovinarsi il finale, il trucco è semplice: utilizzare un deposito bagagli a Firenze così da trasformare quelle ore d’attesa nell’occasione perfetta per scovare i dettagli più assurdi del centro storico.

Le buchette del vino: l’antenato del take-away

Se si osserva con attenzione la base di molti palazzi nobiliari, si noteranno delle piccole aperture ad arco, grandi quanto basta per far passare una mano. Non sono decorazioni casuali, ma le “buchette del vino”. Nel Seicento, le famiglie nobili le usavano per vendere il vino prodotto nelle loro tenute direttamente in strada, saltando la tassazione dei commercianti. È l’equivalente rinascimentale del moderno drive-thru: si bussava, si porgeva il fiasco e si riceveva il vino in cambio di qualche moneta. Durante le epidemie di peste, queste finestrelle divennero vitali perché permettevano di vendere il prodotto senza alcun contatto fisico, una sorta di distanziamento sociale ante litteram che è tornato in auge proprio negli ultimi anni.

Michelangelo importunato: uno “sketch” sulla pietra

Dietro le statue di Piazza della Signoria, sulla facciata di Palazzo Vecchio, c’è un piccolo profilo umano scolpito in modo quasi infantile. La leggenda vuole che Michelangelo, ogni volta che passava di lì, venisse fermato da un conoscente particolarmente noioso e logorroico. Un giorno, non sapendo come liberarsi da quella valanga di parole, l’artista avrebbe iniziato a incidere il volto dell’uomo sulla pietra del palazzo, lavorando con le mani dietro la schiena mentre faceva finta di ascoltare. Che sia vero o no, quel profilo è lì da secoli a testimoniare che anche i geni universali potevano perdere la pazienza davanti a un seccatore.

La testa della Berta e la maledizione del condannato

Alzando lo sguardo sul campanile di Santa Maria Maggiore, si vede una testa di donna che sporge dal muro. I fiorentini la chiamano “Berta”. Si racconta che nel 1327, mentre lo scienziato e alchimista Cecco d’Ascoli veniva condotto al rogo per eresia, la donna si affacciò gridando alla folla di non dargli acqua, convinta che lui l’avrebbe usata per salvarsi con un incantesimo. Il condannato, furioso, le lanciò una maledizione gridando: “E tu di lì non leverai mai il capo!”. Berta rimase pietrificata all’istante ed è ancora lì, condannata a osservare i passanti per l’eternità.

Il toro del Duomo e il tradimento scolpito

Sul fianco sinistro del Duomo, tra le infinite decorazioni marmoree, spunta la testa di un toro con corna decisamente vistose. La versione ufficiale dice che sia un omaggio agli animali da tiro usati nel cantiere, ma i fiorentini preferiscono una storia più piccante. Si dice che un capomastro avesse una tresca con la moglie di un sarto che viveva proprio davanti alla cattedrale. Quando il marito li scoprì e fece scoppiare uno scandalo, l’amante decise di vendicarsi scolpendo il toro in modo che le sue corna puntassero dritto verso le finestre del povero sarto, a imperitura memoria della sua sfortuna sentimentale.

Esplorare Firenze con questo spirito richiede agilità. Le ultime ore in città non sono più un fastidio logistico, ma un'estensione del viaggio.