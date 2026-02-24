GROSSETO – Un importante gesto della Croce Rossa Italiana nei confronti del comitato Uisp di Grosseto. La Croce Rossa ha donato alla Uisp un deambulatore e una carrozzina a supporto delle persone con disabilità che partecipano ai corsi organizzati nella sede di viale Europa.

Questi ausili sono destinati alle attività sportive inclusive organizzate dalla Uisp, che potranno quindi muoversi con maggiore serenità tra l’auto e la sala per le attività. La donazione rafforza la collaborazione storica tra le due realtà, già testimoniata da iniziative congiunte come i corsi di primo soccorso e formazione con defibrillatori.

La presidente della Croce Rossa di Grosseto, Stefania Ricci, e il tenente Cri militare Salvatore Lucia hanno consegnato personalmente gli strumenti. “Ringraziamo di cuore la presidente Stefania Ricci e il tenente Salvatore Lucia per questo gesto concreto di solidarietà – afferma Massimo Ghizzani, che renderà più accessibili e sicure le nostre attività per i disabili. Questa donazione si inserisce in un contesto di partnership attiva tra Uisp e Croce Rossa a Grosseto, contribuendo alla promozione di sport e benessere per tutti”.