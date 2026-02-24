ORBETELLO – Prosegue alla Coop di Neghelli, a Orbetello, il “Progetto del Buon Fine”, iniziativa solidale che prevede la consegna di prodotti alimentari destinati all’Area 2 socio-assistenziale della Croce rossa italiana comitato della Costa d’Argento.

L’attività rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra realtà del territorio, con l’obiettivo di sostenere persone e famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica e sociale.

Recupero alimentare e sostegno alle famiglie

Il progetto si fonda sul recupero di generi alimentari che, grazie alla cooperazione tra Unicoop e Croce Rossa, vengono redistribuiti a chi ne ha più bisogno. Un’azione che unisce solidarietà e attenzione allo spreco, trasformando un potenziale surplus in una risorsa preziosa per la comunità locale.

La sinergia tra il mondo della cooperazione e il volontariato consente così di rafforzare la rete di assistenza sul territorio, garantendo un aiuto concreto e continuativo.

Il ruolo dei volontari

Per la realizzazione dell’iniziativa sono stati ringraziati, tra gli altri, Guya Saroeri, Valeria Magrini, Piera Casalini, Paola Petrucci e Orietta Modestini Baldi, insieme a tutti i volontari e le volontarie della Croce rossa italiana che, con impegno e dedizione, contribuiscono alla buona riuscita del progetto.

Il “Progetto del Buon Fine” si svolge all’interno del moderno complesso dell’ipermercato di Neghelli, confermando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra istituzioni, realtà economiche e associazioni di volontariato a favore dell’intera comunità.