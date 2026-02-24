GROSSETO – Una domenica di successi per la Polisportiva Barbanella Uno, reduce dalla prima prova del campionato LB3 allieve e junior di federazione a Pisa dove si era presentata con due squadre formate da ginnaste provenienti dal settore promozionale e alla prima esperienza nei campionati di federazione.

Grande debutto per la squadra allieve composta da Borsetti Stella, Pegoraro Rebecca, Orlandi Maria, Masi Sofia e Marconi Margherita che conquista la medaglia di bronzo.

Non sono da meno le compagne Cerretti Susanna, Mainardi Carlotta e Bentivoglio Viola che, con un’ottima performance, salgono anch’esse sul terzo gradino del podio nella categoria junior.

Le allenatrici Linda Zambernardi e Azzurra Terminali si ritengono soddisfatte dai risultati ottenuti e sono pronte per tornare in pedana nelle prossime settimane.