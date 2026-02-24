FOLLONICA – Un grosso albero è caduto la scorsa notte sulla pista ciclabile tra il campo di calcio e la ferrovia, a Follonica, nella zona di Campi alti.

Il pino è uno di quelli che sta accanto al campetto di calcio. Fortunatamente il crollo è avvenuto la mattina presto quando è difficile che passi qualcuno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per tagliare i rami e liberare la ciclabile.

Non è il primo albero caduto in città. Solo pochi giorni fa un altra pianta è crollata, divelta dalle radici nella zona di Senzuno.