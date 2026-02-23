GROSSETO – Prende forma sempre più consistente la collaborazione tra il Big Mat Bsc e la Ymca baseball, volta alla promozione di un percorso dei giovani atleti grossetani che partendo dalla scuola di reclutamento e passando per il settore giovanile e la Francisco Cervelli Iabf academy, possono completare il percorso approdando nelle categorie Seniores. “L’idea è nata – commenta il presidente del Big Mat Bsc, Antonio Pugliese – da una condivisione di intenti tra le due realtà del territorio impegnate da anni in un percorso sportivo fatto di reclutamento, sviluppo del talento, strutturazione societaria e cura delle facilities che ospitano allenamenti e partite; da una serie di riflessioni fatte in casa Bsc con il contributo del manager Enrico Vecchi del general manager Paolo Minozzi e del pitching coach Emiliano Ginanneschi, si è fatta spazio la consapevolezza che se vogliamo lottare un giorno con la nostra prima squadra alla pari contro le grandi potenze del baseball nazionale è fondamentale investire con determinazione sui giovani. Diventa inoltre la strada obbligata se realmente auspichiamo un futuro con il baseball tornato centrale nel panorama dello sport cittadino, mettendo da parte divisioni e vecchi dissapori e lavorando tutti insieme per il raggiungimento di un unico e prestigioso scopo: il bene del baseball grossetano. Infine, forse l’obiettivo più ambizioso, è quello di rappresentare un modello che possa essere preso ad esempio dalla maggior parte delle realtà del baseball nazionale. La presenza sul territorio di una prestigiosa accademia (la Fc Iabf Aacademy) ha consentito di soddisfare la necessità dei giovani di allenarsi con continuità, grazie al lavoro di allenatori di alto livello. L’aver pensato di unire le forze si è dimostrata un’idea vincente, che garantisce ancor più la crescita di talenti delle categorie giovanili con il sogno di formarsi gradualmente ed aggiungersi al roster della prima squadra”.

La collaborazione, oltre ad alzare il livello della formazione tecnico-tattica dei giovani grossetani, ha favorito la nascita di una “franchigia” locale, impegnata a garantire alla maggior parte dei ragazzi di trovare solidi riferimenti cittadini al fine di continuare un percorso di crescita nelle categorie seniores, senza dover cercare altrove soluzioni spesso impegnative e penalizzanti. Infatti, da questa stagione agonistica (ormai alle porte), grazie a questo accordo, tutti gli atleti continueranno ad essere seguiti e monitorati, proseguendo un percorso di crescita non solo tecnica, e distribuendosi in tante squadre: ci sarà una squadra iscritta al campionato under 12, mentre due saranno le selezioni impegnate nel campionato under 15, così come in quello under 18. Per quanto riguarda le categorie Seniores, i ragazzi potranno cimentarsi nella Serie C cittadina (Phoenix Grosseto) o nella Serie B cittadina (Health & performance Grosseto) mentre i più pronti saranno a disposizione di Enrico Vecchi, manager della Serie A gold, per respirare il livello di baseball più qualificato in Italia. Per molti altri accademisti, alle opportunità di gioco garantite nei vari campionati di categoria, si sommano poi quelle offerte da sodalizi vicini sia per geografia che per filosofia, da Livorno a Siena e Montefiascone, importanti per rafforzare motivazioni e proseguire con determinazione la strada del baseball interpretato come sport totale e totalizzante.

Per informazioni sulle nostre squadre e sugli eventi è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it o quello www.francisco-cervelli-iabf-academy.it oppure ancora sui canali social del Bsc Grosseto (in foto da sinistra verso destra: Deborah Scalabrelli, presidente Ymca, Gianni Natale, general manager Ymca, Antonio Pugliese, presidente del Bsc Grosseto, e Guido Fontana, socio del Bsc Grosseto).