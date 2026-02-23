MANCIANO – È stata formalmente aggiudicata la gara per i lavori di ripristino dell’intero complesso scolastico di Saturnia. Con determinazione dirigenziale del 17 febbraio 2026 della Stazione unica appaltante della Provincia di Grosseto, per conto del Comune di Manciano, l’appalto è stato affidato all’impresa Imca. L’importo dei lavori aggiudicati è pari a 1.733.351,50 euro oltre Iva, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori, salvo imprevisti, inizieranno entro il 4 aprile 2026 e avranno una durata prevista di 420 giorni, fatte salve eventuali proroghe, sospensioni o varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d’opera.

L’intervento riguarda il ripristino dell’intero complesso scolastico con un duplice approccio: il recupero strutturale e la ristrutturazione edilizia del corpo di fabbrica in cemento armato e la demolizione con ricostruzione parziale, ad un solo piano, della porzione in muratura. Un progetto che nasce a seguito della chiusura del plesso nel 2021 per accertati problemi di sicurezza e che oggi entra nella fase esecutiva.

Il progetto complessivo prevede un quadro economico di 2.760.000 euro. Il finanziamento regionale ottenuto dal Comune di Manciano ammonta a circa 1.590.000 euro e copre una parte significativa dell’investimento. La restante quota, necessaria a garantire la copertura dell’intero quadro economico, è a carico dell’ente ed è finanziata attraverso mutuo e risorse di bilancio.

«Con l’aggiudicazione della gara – dichiarano il sindaco Mirco Morini e l’assessore ai Lavori pubblici Marco Galli – si compie un passaggio decisivo verso la riapertura della scuola di Saturnia. Dopo anni complessi, segnati dalla chiusura del plesso e dal trasferimento delle classi a Manciano, oggi possiamo indicare una tempistica e un percorso definito. È un risultato frutto di un lavoro amministrativo lungo e articolato, che ha coinvolto uffici, tecnici e istituzioni sovracomunali».

«Sappiamo quanto questa scuola rappresenti per la comunità di Saturnia – proseguono gli amministratori –. L’avvio del cantiere è un segnale concreto di attenzione verso le famiglie, gli studenti e il personale scolastico. Continueremo a seguire con attenzione ogni fase dell’intervento, affinché il cronoprogramma venga rispettato e si possa restituire al paese un edificio sicuro, moderno e adeguato alle esigenze didattiche».

Con l’aggiudicazione efficace e la trasmissione degli atti per la stipula del contratto, si apre ora la fase propedeutica all’avvio del cantiere, che segna l’inizio di un intervento atteso dalla comunità.