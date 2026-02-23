GROSSETO – Capolavoro delle Under 16 Luca Consani Pallavolo Grosseto, che nel loro Palazzetto hanno conquistato il titolo territoriale sconfiggendo 3-0 in finale il Project Livorno, dopo lo splendido secondo posto delle Under 18 (foto di Luca Sansone).

La società biancorossa era già riuscita nell’impresa inedita di portare ben due squadre a concorrere per il titolo Regionale, raggiungendo due finali territoriali e vincendone una andando fuori di pronostici, in un campionato che contava complessivamente 60 squadre divise nei vari gironi.

“Un risultato che ci gratifica e ci spinge a fare ancora meglio – ha diramato la società – Un ringraziamento speciale va ai nostri genitori-supporter che, in tutte le gare ma soprattutto in queste ultime decisive, hanno creato un clima da veri “ultras”, trasmettendo forza e coraggio a tutta la squadra. Un doveroso grazie va al nostro Sponsor Luca Consani Ditta Edile di Grosseto che ci ha supportato. Grazie al nostro dirigente Francesca Chelli per il suo supporto durante tutta la stagione. Un plauso e un grazie di cuore al nostro coach Federica Brizzi, che ha curato ogni dettaglio facendo crescere le ragazze sia dal punto di vista tecnico individuale sia nella complicità di squadra, raggiungendo pienamente gli obiettivi affidati”.