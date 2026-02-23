SCARLINO – Un uomo di 85 anni è stato trovato senza vita nei pressi della propria abitazione nelle campagne di Scarlino nel tardo pomeriggio di oggi, 23 febbraio.

A fare la scoperta è stato il figlio che, non vedendolo rientrare a casa come di consueto, intorno alle 18.30 è andato a cercarlo nella vicina aia dove l’anziano si occupava delle galline. Una volta arrivato sul posto lo ha trovato a terra, privo di sensi.

Immediata la chiamata al 118, ma all’arrivo dei sanitari non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un malore improvviso e quindi di cause naturali. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale, dove l’anziano era molto conosciuto.