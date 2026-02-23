GROSSETO – “Gli Emirati Arabi Uniti (ed in particolare Dubai e Abu Dhabi) si confermano una delle principali piattaforme economiche globali e un punto strategico per lo sviluppo internazionale delle imprese italiane”. È questo il quadro emerso dal percorso di internazionalizzazione promosso dal Comune di Grosseto attraverso l’Ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione Territoriale, nato per creare connessioni concrete tra il sistema produttivo locale e i mercati esteri.

“La presenza italiana nell’area è in costante crescita – spiegano dal Comune -: oltre 15.000 connazionali vivono stabilmente negli Emirati e migliaia di imprese italiane operano o esportano nel Golfo, con particolare interesse per agroalimentare, design, moda, edilizia, meccanica e servizi professionali. In questo contesto si inseriscono gli Hub per il Made in Italy a Dubai e Abu Dhabi, promossi da Italiacamp Emea, che offrono alle aziende italiane spazi operativi, networking e servizi di accompagnamento per l’ingresso nei mercati internazionali. Le missioni istituzionali promosse dal Comune di Grosseto hanno coinvolto imprese private in totale autofinanziamento, senza alcun onere per l’amministrazione comunale, con adesioni avvenute su base volontaria attraverso comunicazioni rivolte alle associazioni di categoria e alla mailing list dell’Ufficio Relazioni Internazionali. A parlare sono questa volta le imprese: quelle maremmane e quelle che operano negli Emirati Arabi Uniti. La conferenza stampa, organizzata per presentare e testimoniare i percorsi di sviluppo nel paese emiratino, ha dato la parola agli imprenditori: Stefano Ferretti, direttore di Italian Business Council; Andrea Vasellini dello Studio Legale Vasellini srl; Marco Berti di Toscano Collezioni; Simona Tozzi in rappresentanza di Tuscany Royal Estate; Donata Vieri, direttrice dell’azienda I Vini di Maremma e Alexandra Mosto Ghiu per Gimef srl. Un contributo concreto che ha permesso di raccontare opportunità, criticità e prospettive reali per le imprese interessate ad affacciarsi sul mercato emiratino. Tutti hanno evidenziato la necessità di identificarsi in un brand evocativo, quello di ” Maremma Toscana”, un marchio che consentirà alle imprese del territorio di affacciarsi con i propri prodotti e servizi anche all’estero. La settimana della cucina italiana nel mondo, patrocinata dal Ministero degli affari esteri, prevista nel prossimo novembre sarà un vero e proprio banco di prova per quanti vorranno affacciarsi ad un mercato straordinario come appunto quello degli Emirati Arabi Uniti”.

Vivarelli Colonna e Turbanti: «Per il nostro territorio nuove prospettive di crescita»

Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha avuto modo di riferire che: «Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano oggi una piattaforma strategica globale. Da Dubai, in poche ore di volo, si raggiunge oltre il 60 per cento della popolazione mondiale, grazie a collegamenti efficienti e a infrastrutture tra le più moderne al mondo. Per un territorio come il nostro significa aprire nuove prospettive di crescita per agroalimentare, manifattura e turismo di qualità, valorizzando le eccellenze locali e rafforzando la competitività delle nostre imprese. Il nostro obiettivo è accompagnare concretamente le imprese verso mercati internazionali capaci di generare ricadute economiche positive sul territorio, favorendo investimenti, partnership strategiche e nuove opportunità occupazionali».

«Tra le opportunità più interessanti emerse vi sono anche quelle legate ai percorsi di ottenimento della residenza negli Emirati Arabi Uniti, attraverso le procedure previste e il supporto istituzionale dell’Ambasciata ad Abu Dhabi – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti -. Si tratta di strumenti che possono favorire una presenza stabile per i nostri imprenditori e professionisti, facilitando investimenti, relazioni commerciali e sviluppo di attività economiche con continuità. Non si tratta di fare business, perché il ruolo dell’ente pubblico è un altro. Il Comune crea le condizioni, costruisce relazioni, apre canali istituzionali, garantisce affidabilità».

«Il Comune di Grosseto conferma la propria disponibilità a supportare tutte le aziende interessate a sviluppare contatti e progetti negli Emirati Arabi Uniti, anche quelle che non hanno partecipato direttamente alle missioni istituzionali – concludono dal Comune -. Il messaggio finale è chiaro: Dubai e Abu Dhabi premiano chi arriva preparato, costruisce relazioni e sa coniugare qualità italiana e visione internazionale. Opportunità concrete per le imprese e per il futuro economico del territorio».

Gori: «Dal “Comune-Comunità” al “Comune-Azienda”»

Critica invece la visione del consigliere comunale di opposizione Giacomo Gori: «Osserviamo con crescente preoccupazione l’evoluzione impressa dalla giunta Vivarelli Colonna alla gestione della nostra città – afferma il consigliere del Movimento 5 stelle -. L’avvio dell’attività dell’ufficio relazioni internazionali, con il coinvolgimento diretto di una ristretta cerchia di imprenditori, non è solo una scelta amministrativa: è il riflesso locale di una deriva politica e culturale profonda, lucidamente analizzata di recente dal direttore di Limes, Lucio Caracciolo. Quello che sta accadendo a Grosseto sembra la trasposizione in miniatura di quel progetto che mira alla privatizzazione dello Stato (o, nel nostro caso, dell’ente locale) attraverso una convergenza di interessi tra istituzioni e gruppi di potere economico. Caracciolo ci avverte che siamo entrati nell’età “delle transazioni”, dove “la politica smette di seguire regole istituzionali e democratiche trasparenti per diventare un terreno di accordi diretti, spesso basati sulla forza o sulla vicinanza personale».

«Coinvolgere una “cerchia di imprenditori” in un ufficio pubblico è la firma di questa “deriva manageriale della politica”. In questa visione, il sindaco non è più un leader politico che risponde alla comunità, ma un manager che gestisce relazioni per estrarre capitale, mentre il cittadino viene declassato a semplice “risorsa umana”. Si rompe così quel legame sociale fondamentale: se non c’è più una società coesa ma solo individui e portatori di interessi economici di fronte al potere, la democrazia stessa entra in crisi. C’è poi una sottile ipocrisia in questo “internazionalismo di una certa destra”. Caracciolo parla esplicitamente di una “internazionale dei nazionalisti”: leader che a parole esaltano l’identità locale o nazionale, ma che nei fatti utilizzano le reti internazionali per favorire i propri partner economici e consolidare il potere di un’élite che si sente molto più vicina ai propri “pari” globali che non ai propri concittadini».

«Denunciamo con forza questo modello – afferma Gori -. Grosseto non può essere gestita come una “Trump Organization” locale, dove la fedeltà e l’interesse privato prevalgono sul merito e sul bene comune. La politica deve tornare a occuparsi della costruzione di un futuro comune e delle istituzioni pubbliche, invece di farsi trasportare dalla corrente di un pragmatismo aziendale che avvantaggia pochi e ignora i molti. Chiediamo trasparenza totale sulle attività di questo ufficio: i cittadini di Grosseto hanno il diritto di sapere se la loro amministrazione sta lavorando per la città o se sta semplicemente allestendo un tavolo per le transazioni private di una cerchia ristretta. Le più alte istituzioni locali non possono diventare lo strumento per l’internazionalizzazione delle imprese private».

«La recente missione a Dubai e Abu Dhabi, giustificata dalla Giunta con la necessità di agganciare mercati in forte crescita e hub logistici mondiali, certifica l’inutilità di uno sforzo amministrativo su un terreno che non le compete e che è già densamente presidiato da soggetti preposti, pubblici e privati, a ogni livello, che hanno già raggiunto risultati ragguardevoli, anche senza il supporto del Comune di Grosseto. È lo stesso Comune che lo dichiara in conferenza stampa – prosegue Gori -. Siamo di fronte a una vera e propria forzatura. Una confusione di ruoli che fa perdere la bussola e crea discriminazioni, sia nello stesso ambito imprenditoriale, sia negli aspetti sociali dell’intera comunità grossetana, la quale percepisce ancora di più un allontanamento delle proprie istituzioni dai problemi reali di tutti i giorni. Tutto ciò è oltretutto malamente enfatizzato da un modello di comunicazione istituzionale esageratamente sbilanciato verso i personalismi interni all’istituzione, ergo profondamente sbagliato».