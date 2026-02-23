GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 23 febbraio 2026

Ariete – Lunedì agitato, ma costruttivo se impari a delegare.

Toro – Sei concentrato, in forma: inizi la settimana col piede giusto.

Gemelli – Ti manca concentrazione: cerca di semplificare.

Cancro – Senti il bisogno di dare un ritmo più tuo alla giornata.

Leone – Hai carisma, ma oggi è meglio non strafare.

Vergine – Giornata perfetta per pianificare a lungo termine.

Bilancia – Ti dedichi agli altri con grazia, ma non dimenticarti di te.

Scorpione – Oggi metti ordine anche nei sentimenti.

Sagittario – Sei in movimento, ma con scopo. Buona energia.

Capricorno, segno del giorno – Hai il controllo e la visione: oggi gestisci bene priorità, imprevisti e risorse. Sei saldo, come una montagna.

Consiglio escursione: sali sul Monte Labbro all’alba: aria limpida e visuale lontana, proprio come la tua lucidità oggi.

Acquario – Hai bisogno di concretezza per far volare le idee.

Pesci – Ti muovi in equilibrio, tra ispirazione e azione.