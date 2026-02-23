ORBETELLO – Weekend memorabile per la Società Canottieri Orbetello, che ha conquistato due ori, tre argenti e tre bronzi in due competizioni nazionali. “L’Amministrazione Comunale di Orbetello – ha detto l’assessore Ivan Poccia, che, tra le altre, detiene la delega allo sport – esprime grande soddisfazione per l’importante fine settimana di gare che ha visto la Società Canottieri Orbetello impegnata su due competizioni nazionali, confermando solidità organizzativa, qualità tecnica e profondità del gruppo”.

Gli atleti lagunari hanno partecipato contemporaneamente alla Regata Nazionale Sprint sui 500 metri a Viareggio e alla Regata Nazionale di Fondo sui Gozzi di Sestri Levante, distinguendosi con podi, medaglie e piazzamenti di rilievo.

In terra lucchese, sotto la guida della Team Manager Giorgia Casetta e del tecnico Renato Angeloni, gli atleti hanno conquistato numerosi risultati di prestigio, dimostrando continuità e competitività in un contesto di alto livello tecnico:

Questi i risultati principali:

Leonardo Chegia: 2° posto quattro di coppia Under 17; 3° posto quattro di coppia Under 19

Beatrice Rossi: 3° posto quattro di coppia misto Under 23; 2° posto quattro di coppia misto Senior

⁠Federico Cappoli: 3° posto quattro di coppia misto Under 23; 5° posto quattro di coppia Senior

⁠Renato Angeloni: 1° posto quattro di coppia Senior Mixed; 5° posto quattro di coppia Senior

Valerio Lo Porto: 1° posto quattro di coppia Master; 5° posto quattro di coppia Senior

In terra ligure, la spedizione guidata dal tecnico Massimiliano Fortunato ha ottenuto un prestigioso secondo posto assoluto nella categoria senior, chiudendo a pochi secondi dall’equipaggio dell’Urania Genova al termine di una gara intensa e combattuta. Questi i maremmani: il timoniere Alessio Benocci, il primo remo ⁠Gianluca Santi, il secondo remo ⁠Lorenzo De Maria, il terzo remo ⁠Marco Casetta e il quarto remo Francesco Ventura.

“Due ori, tre argenti e tre bronzi – ha concluso Poccia – sono risultati che testimoniano la solidità del progetto sportivo, l’efficacia della struttura tecnica e la crescita costante degli atleti. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, rinnoviamo i più sinceri complimenti alla Canottieri Orbetello, agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti per l’impegno, la passione e l’orgoglio con cui rappresentano la nostra comunità”.