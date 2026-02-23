GROSSETO – Nuove sfide televisive, un legame forte con la Maremma e una ricetta che profuma di tradizione e carattere. È Luca Terni l’ospite della puntata 44 de “Il tempo di un caffè”, il format video de Il Giunco condotto dal direttore Daniele Reali: quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite per raccontare storie del territorio e non solo.

Macellaio, chef, ristoratore e volto televisivo, Terni è in onda in questo periodo con una nuova stagione di Scarpetta, trasmissione diventata negli anni un punto di riferimento per gli appassionati di cucina. Le nuove puntate, già registrate, porteranno il pubblico tra Puglia, Calabria, Campania e Basilicata, regioni che faranno da scenario alle consuete sfide ai fornelli.

Un percorso iniziato tra i fornelli della sua locanda e cresciuto fino ai palinsesti nazionali, senza mai perdere il legame con la Maremma, che Terni continua a raccontare anche davanti alle telecamere. Tra i progetti recenti anche The Golden Steak, il campionato italiano di cottura della bistecca, nato quasi per gioco tra amici e diventato poi un format televisivo grazie all’interesse del divulgatore Roberto Giacobbo. Un progetto che affonda le radici nell’idea dello chef Cristian Ranuschio e che ha trovato spazio sul canale Food Network, al 33 del digitale terrestre sulla piattaforma Discovery.

E nel futuro? Oltre al lavoro quotidiano, che resta il punto cardine, Terni guarda a un nuovo programma ambientato proprio nella sua locanda: un ritorno alle origini, con le ricette di famiglia e la cucina che lo ha lanciato nel mondo televisivo.

In chiusura, non poteva mancare una ricetta per questo passaggio tra inverno e primavera. La proposta è un piatto identitario per la nostra terra: il cinghiale al cioccolato, conosciuto in alcune zone anche come “dolce forte”. Carne rosolata con cura, cottura lenta sfumata con vino bianco e, nel finale, l’aggiunta di cioccolato ammorbidito a bagnomaria con un goccio di grappa. Un equilibrio tra sapori intensi e note dolci che racconta, ancora una volta, la cucina maremmana in chiave personale.

