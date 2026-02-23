GROSSETO – Vittoria a tre cifre per i ragazzi della Gea Grosseto, che conquistano sul campo del Castelfranco Frogs il ventesimo trionfo stagionale, il decimo consecutivo e per la prima volta in questo campionato di Divisione regionale 1 superano quota cento (90-101 il risultato finale). Grazie al successo di Calcinaia sul campo della Libertas Lucca, i biancorossi portano a otto punti il vantaggio sul quintetto lucchese a otto incontri dalla fine della stagione.

Per i ragazzi di Silvio Andreozzi, privi di Alessandro Banchi e Danilo Ignarra, non è stato, come previsto, un successo facile, per il desiderio dei padroni di casa di continuare a lottare per una salvezza diretta. La Gea, partita un po’ troppo lenta, ha dovuto subire per tutto il primo tempo la vivacità dei Frogs (addirittura venti i canestri da tre punti messi insieme nella gara dai locali), che hanno chiuso avanti di un punto (24-23) il primo quarto, prima di essere raggiunti sul 48-48 nell’intervallo lungo. Nella ripresa, al rientro dagli spogliatoi, i grossetani hanno dato una spallata all’incontro, difendendo forte e trovando una terza frazione da trenta punti. Nell’ultimo quarto, dopo aver raggiunto il massimo vantaggio a +20, la Gea ha rallentato, pur controllando assolutamente il vantaggio acquisito e dando anche spazio ai tre quindicenni portati in panchina dal coach maremmano. Tra l’altro ci sono stati anche i due primi punti in carriera di Fommei.

Il grande protagonista della vittoria a Castelfranco è stato però Tommaso Ense, miglior realizzatore dell’incontro con 24 punti, grazie a un sensazionale 9/9 da due punti, con sette canestri da sotto. A questo si aggiunge anche una bomba. Due biancorossi hanno finito a venti punti, Mirko Mari (5/9 da due, 3/5 da tre, con 5 rimbalzi) e Lorenzo Scurti (4/4 da due, 12/16 dalla lunetta e 10 rimbalzi). In doppia cifra hanno comunque terminato anche Davide Liberati (con 7 rimbalzi) e capitan Edoardo Furi.

“Abbiamo difeso un quarto – sorride coach Silvio Andreozzi – e ci siamo trovati avanti di venti punti. E’ stata però una gara complessa, anche brutta. Castelfranco non aveva niente da perdere, ma noi abbiamo fatto i conti con un inizio difficile, siamo partiti mosci. L’atteggiamento dei ragazzi mi è piaciuto a tutti. Tommaso Ense è stato super, ma tutti hanno dato il loro contributo e quando abbiamo cominciato a difendere tutto è filato liscio”.

Castelfranco Frogs-Gea Basketball Grosseto 90-101

CASTELFRANCO FROGS: Castellacci, Casini 9, Foschi 14, Vallini, Masotti 11, Pieracci, Redini 7, Bacchi, Conti 20, Giungato 17, Giusti 6, Speranza 6. All. Innocenti Camiciottoli.

GEA GROSSETO: Ciacci, Liberati 16, Mari 20, Malentacchi 4, Fommei 2, Furi 13, Ense 24, Scurti 20, Romboli 2, Venezia, Grascelli. All. Silvio Andreozzi.

ARBITRI: Bongiorni di Pisa e De Lillo di Monsummano Terme.

PARZIALI: 24-23, 48-48; 60-78.

STATISTICHE GEA: 25/35 tiri da due, 8/23 da tre, 27/39 nei liberi; 33 rimbalzi (26 difensivi), 13 palle recuperate (14 perse), 13 assist.