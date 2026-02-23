GROSSETO – Archiviato con buone prestazioni e due risultati utili su tre l’impegno di Coppa Italia Seven per le Raccattate. Il team senior tutto al femminile del Grosseto Rugby Club ha disputato il sesto turno del torneo, svoltosi a Lucca. Nella prima gara l’avvincente pareggio per 12-12 con le Cime, ovvero il Colle Val d’Elsa assieme al Città di Castello), con belle mete di Antonucci; nella seconda è arrivata una sconfitta contro il Lucca Mugello per 5-0. Netto successo infine per 19-7 contro il Gispi, con mete di Ongaro, Castellana e Antonucci, con queste ultime due elette rispettivamente migliore laccatrice. migliore giocatrice.

Queste le giocatrici a disposizione: Antonucci, Bicecci, Castellana, Castellani, Comandi, Faraci, Leggieri, Ongaro, Ristori e Zauli; allenatori Francesco Mariotti, Filippo Castagnini e Marco Anello; accompagnatore Davide Bettini.

In campo anche gli Under 14, sempre in sodalizio con il Tirreno Rugby, che hanno preso parte ad un quadrangolare svoltosi a Pontedera Bellaria. Queste le altre partecipanti: Bellaria, Ostia Rugby e i francesi del Red Star Olympique. Tre i convocati del Grosseto Rugby Club ovvero Golini, Faraci e Madeddu;

non disponibili l’infortunato Pellegrini, l’influenzato Rossi e Sanna.

Una vittoria in tre match per i tirrenici, che hanno perso 12-31 col Nea Ostia, vinto 31-0 col Red Star Olympique e perso 31-0 col Bellaria.

Non solo agonismo per la società grossetana, che ritorna in una scuola con il progetto Sant’Anna con l’infanzia, sostenuto da Chiara Castelli: un programma di due mesi, con un totale di 6 ore di lezioni settimanali fatte di giochi e percorsi motori simili a quelli che i tecnici biancorossi propongono regolarmente ai loro baby giocatori: una simpatica attività ludico-motoria fatta di sport, socialità e soprattutto divertimento.