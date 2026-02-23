FOLLONICA – Alla presenza dell’onorevole Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia, del senatore Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato, di Marco Stella, coordinatore regionale, e di Roberto Berardi, coordinatore provinciale, il consigliere comunale Riccardo D’Ambra del Comune di Follonica entra ufficialmente in Forza Italia.

“Un’adesione importante che rafforza la presenza e il radicamento di Forza Italia sul territorio, confermando la volontà di costruire un progetto politico serio, moderato e vicino alle esigenze dei cittadini. Sono felice di entrare a fare parte di questa famiglia – dichiara D’Ambra – con la quale condivido valori importanti come il liberalismo, il garantismo e l’europeismo.”

Soddisfazione è stata espressa dai dirigenti presenti, che hanno sottolineato come l’ingresso di D’Ambra rappresenti un segnale di crescita e di consolidamento del partito a livello locale e provinciale, in vista delle prossime sfide amministrative.

Roberto Berardi, segretario provinciale e vice segretario regionale, ha aggiunto: “Accogliamo con grande piacere Riccardo D’Ambra in Forza Italia. Siamo certi che il suo contributo sarà prezioso per il nostro partito e per i cittadini. A nome mio e di tutto il coordinamento provinciale e regionale, gli auguriamo buon lavoro e successo nel percorso politico che oggi inizia con noi”.

“Forza Italia continua così il proprio percorso di rafforzamento sul territorio, puntando su amministratori capaci e radicati, pronti a dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.