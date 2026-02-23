BAGNO DI GAVORRANO – A Bagno di Gavorrano prende il via un nuovo ciclo di incontri dedicati alla conoscenza e alla consapevolezza sulla fibromialgia. A promuoverli è l’associazione Fibromialgia Noi Come Tutti Odv, da anni impegnata nella tutela dei diritti delle persone affette da questa patologia e nel sostegno concreto ai malati e alle loro famiglie.

L’iniziativa, dal titolo “Parlami della fibromialgia”, si svolgerà nei locali Auser dove è attivo uno dei Punti gratuiti di ascolto dell’associazione. Si tratta di appuntamenti gratuiti aperti a tutti, pensati non solo per chi convive con la malattia, ma anche per familiari, amici e cittadini che desiderano comprendere meglio cosa significhi vivere con un dolore cronico spesso invisibile e, ancora oggi, poco compreso.

La fibromialgia è infatti una patologia complessa, caratterizzata da dolore muscolare diffuso, stanchezza cronica e numerosi altri sintomi che incidono profondamente sulla qualità della vita. Non di rado chi ne soffre si trova a dover affrontare incomprensioni e scetticismo, talvolta persino all’interno della propria cerchia familiare. Proprio per questo l’associazione ha scelto di creare momenti di dialogo diretto con medici specialisti, in un clima informale e partecipato.

Gli incontri non saranno semplici conferenze frontali, ma occasioni di confronto aperto: spazi in cui fare domande, condividere esperienze e ricevere informazioni corrette da professionisti della salute. L’obiettivo è fare chiarezza, diffondere consapevolezza e costruire una rete di sostegno attorno a chi vive quotidianamente con questa condizione.

L’associazione, nata a Orbetello, è attiva in numerosi comuni con Punti gratuiti di ascolto, incontro, movimento e attività creative, strumenti fondamentali per contrastare l’isolamento e promuovere benessere e inclusione.

“Partecipare è già un modo costruttivo per fare sentire meno sole le persone che soffrono di questa malattia”, sottolineano i promotori, invitando la cittadinanza a prendere parte agli appuntamenti e a contribuire alla diffusione dell’iniziativa. Un piccolo gesto di presenza può trasformarsi in un grande segnale di vicinanza.

Ecco il calendario:

Sabato 28 febbraio alle 15.30 – dottor Pietro Addamo, terapista del dolore, agopuntura, Qi Gong

Ci sono terapie non farmacologiche per la fibromialgia)

Sabato 14 marzo alle 15.30 – dottor Emilio D’Ignazio, reumatologo

La fibromialgia: un nemico invisibile

Sabato 21 marzoalle 15.30 – dottor Fabrizio Valleggi, endocrinologo, ecografia, cura cefalee, terapie naturali

Rapproto fra fibromialgia e emicarania: oltre le linee guida personalizzazione della terapia in base al paziente