FOLLONICA – Grande festa nella città del Golfo nel pomeriggio di ieri, 22 febbraio. Dopo il grande successo dell’anno corso è tornata in piazza del Popolo “Carnevale Balla”, la festa in maschera organizzata in collaborazione con le discoteche Sox, Alegria e Tartana.
In tantissimi hanno celebrato il carenvale follonichese nel cuore della città con la musica a cielo aperto di dj Gabriele Bellinati, Stefano Bertoli e Simone Mazzoni. Protagonisti dell’evento ovviamente anche tutti i rioni: Capannino, Cassarello, 167 ovest, Centro, Pratoranieri, Senzuno, Zona Nuova con le loro bellissime Miss.
Abbiamo seguito la festa con gli scatti Giorgio Paggetti.