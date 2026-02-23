GROSSETO – “A quattro anni dall’inizio della brutale e ingiustificata invasione russa ai danni dell’Ucraina, Azione ha partecipato alla manifestazione cittadina per ribadire il proprio sostegno incondizionato alla resistenza del popolo ucraino e alla difesa dei valori democratici europei”. Così afferma Azione Grosseto dopo la manifestazione di domenica 22 febbraio in piazza Dante.

“È stato un vero onore scendere in piazza a Grosseto insieme a tanti concittadini – dichiara Francesco Grassi, segretario provinciale di Azione -. Vedere la nostra comunità unita, a distanza di ben quattro anni dallo scoppio del conflitto, è un segnale politico e umano fondamentale. La stanchezza o l’abitudine non devono in alcun modo prendere il sopravvento: la lotta dell’Ucraina è la lotta di tutta l’Europa per la libertà, la sovranità e il rispetto del diritto internazionale”.

Il segretario provinciale sottolinea l’importanza di non voltarsi dall’altra parte e di continuare a tenere alta l’attenzione pubblica. “La pace giusta – prosegue Grassi – si costruisce solo supportando attivamente chi difende la propria casa, la propria vita e la propria democrazia dall’aggressione militare”.