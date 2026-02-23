MAGLIANO IN TOSCANA – Il Comune di Magliano celebra la Giornata internazionale della donna con un’iniziativa dedicata a salute e prevenzione.

Grazie alla collaborazione con l’associazione Insieme in Rosa onlus, infatti, le donne che vivono a Magliano in Toscana potranno prenotare, gratuitamente, screening e controlli senologici.

“L’8 Marzo è un giorno a cui, ognuno di noi, dà un significato, celebrando la donna a modo suo”, dice il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini. “Un’occasione di festa, ma anche di rivendicazioni legittime, riconoscimenti e aspettative. Noi, che siamo una squadra che vira al femminile, nata con al suo interno otto donne e quattro uomini, abbiamo scelto per questa data la parola ‘rispetto’ e crediamo che il rispetto passi anche per la cura di sé. Per questo, ringrazio l’associazione Insieme in rosa onlus e la presidente Donatella Guidi per aver organizzato questa importante attività, patrocinata dall’amministrazione comunale, la dottoressa Cristina Grechi per la disponibilità e la mia cara amica dottoressa Alessandra Bonavia”.

Chi desidera partecipare allo screening gratuito può farlo chiamando il numero 334 1415167. Le visite si terranno in via XXIV Maggio 9 nella sede del distretto sanitario.