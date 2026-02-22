GROSSETO – Sfida a due per la presidenza e a tre per il consiglio. Il quadro per elezioni provinciali è ormai delineato con la presentazione ufficiale oggi delle candidature. Come anticipato da settimane dal nostro giornale i due candidati sono Andrea Casamenti per il centrodestra e Francesco Limatola per il centrosinistra. Per quanto riguarda le liste di candidati al consiglio provinciale, anche in questo caso l’avevamo anticipato, sono tre: oltre al centrodestra e al centrosinistra ci sarà am

Casamenti in campo con il centrodestra

È stata presentata ufficialmente, dalle forze politiche di centrodestra, la candidatura di Andrea Casamenti alla presidenza della Provincia di Grosseto. Casamenti ricopre attualmente la carica di Sindaco del Comune di Orbetello ed è una figura civica indipendente, con una solida storia politica e amministrativa nell’area del centrodestra, pur non essendo iscritto ad alcun partito da oltre quindici anni.

A sottoscrivere la sua candidatura sono stati Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Nuovo Millennio, insieme a numerosi rappresentanti civici e indipendenti provenienti dai Consigli comunali del territorio provinciale.

«La mia riconosciuta civicitá – afferma Casamenti – mi consente di avere le caratteristiche e la forte determinazione per rappresentare non solo il centrodestra ma anche tutti quegli amministratori moderati, civici e indipendenti che operano quotidianamente nei Consigli comunali della Provincia di Grosseto. L’obiettivo, pertanto, è dare voce a un’area ampia, concreta e responsabile, capace di lavorare unita nell’interesse dei territori”.

Casamenti ha inoltre voluto ringraziare le forze politiche che hanno sostenuto la sua candidatura: “Ringrazio sinceramente i partiti e tutti gli amministratori che hanno riposto fiducia in me, in quella che si preannuncia come una competizione elettorale molto importante per il futuro di tutti. È una responsabilità che accolgo con grande senso del dovere e all’insegna dello spirito di squadra. Come sempre, insieme punteremo sulla concretezza, sui temi e sulle esigenze vere dei cittadini, che anni attendono risposte che ancora non sono arrivate”.

Limatola per il centrosinistra

Per il centrosinistra la scelta è andata sul presidente uscente Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, eletto nel suo comune per il terzo mandato. Si tratta di una candidatura sostenuta da diverse forze progressiste dal Partito democratico ad Avs alcune liste civiche.

La terza lista, civici e moderati

È tra le novità nel panorama politico provinciale: è quella che è stata definita la terza lista, un’alternativa moderata e civica che mette insieme diverse esperienze presenti nei comuni maremmani, di centro. Una lista che sembra una costala che si è staccata dal centrodestra per ribadire l’importanza delle esperienze civiche che vanno oltre il perimetro dei partiti storici del centrodestra.

Ecco i nomi dei candidati della terza lista:

Angelo Pettrone (Grosseto)

Francesca Ciucchi (Grosseto)

Walter Petricci (Monterotondo)

Mara Antolini (Roccastrada)

Daniele Brogi (Massa Marittima)