MARINA DI GROSSETO – Anche i Pattinatori Maremmani ai Campionati Italiani Indoor svoltisi nella rinnovata pista coperta di Pescara e che hanno coinvolto le categorie Ragazzi 12 e Ragazzi. Ad un evento con circa 600 pattinatori, iil team di Marina di Grosseto si è presentato con tre atleti e ottenuto grandissime soddisfazion. Inaspettato Alessandro Borracelli, che si è laureato vice campione italiano nella specialità del giro a cronometro, percorrendo la pista di 175 metri con un tempo di 17:80.

“E’ stata veramente una sorpresa – ha commentato la presidentessa Elena Sandroni – perchè la preparazione non era stata delle migliori a causa del meteo, avverso per un periodo un po’ troppo lungo per chi fa dello sport una fondamentale fetta di vita, alternadolo ogni giorno tra scuola e allenamenti. Ma Alessandro ha trovato comunque una motivazione interiore e soprattutto una grinta durante la fase di gara, che lo ha portato a questo meraviglioso risultato”.

In pista anche Jessica Tei al suo primo campionato italiano e dove purtroppo la troppa emozione non le ha permesso di vivere al meglio questa importante esperienza e di dimostrare in pieno le proprie capacità. “Come si suol dire – ha continuato Sandroni – nello sport o si vince o si impara: Jessica, che ha solo 12 anni, imparerà nelle prossime gare a gestire le proprie emozioni cosi da far vedere veramente il suo valore”.

Preparazione condizionata e limitata dal maltempo anche per Chiara Baricci, che ha dovuto rinunciare all’allenamento specifico della resistenza, decisivo per le gare di fondo. “Ma la stagione è appena iniziata – ha concluso la presidentessa dei Pattinatori Maremmani – e con la sua grande forza di volontà riusciremo sicuramente a recuperare i chilometri persi. Prossimo fine settimana ci aspettano altri campionati sempre in quel di Pescara con le categorie più grandi. Attenderemo i risultati e speriamo che anche stavolta ci sia una bella sorpresa. Nel frattempo, sotto con gli allenamenti”.