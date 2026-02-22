GROSSETO – La foto che vi proponiamo oggi proviene dalla Mediateca digitale della Maremma che i primi di febbraio ha aperto ufficialmente le porte della Casa del Cinema.

Si tratta di un fotogramma, un fermo immagine estrapolato dal video della demolizione del Palazzo Cosimini nel 1970.

Si tratta del palazzo che si trovava in piazza fratelli Rosselli dove ora sorge la sede della Cassa di risparmio di Firenze progettata da Ludovico Quaroni.

Il palazzo era la sede della Ditta Cosimini che aveva iniziato la propria attività attorno al 1850. La ditta si occupava della costruzione di macchine agricole, e aveva sedi in tutta Italia. Nel 1927, la ditta costruì (su progetto di Renato della Rocca) il palazzo in stile neoclassico, utilizzato per uffici e rappresentanza.

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era