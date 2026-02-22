GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 22 febbraio 2026

Ariete – Ti svegli carico, ma potresti trovare ostacoli nei piani. Adattabilità è la parola chiave.

Toro – Giornata ideale per rilassarti con chi ami. Oggi apprezzi la semplicità.

Gemelli, segno del giorno – Sei vivace, curioso, pieno di stimoli. Oggi sei l’anima della compagnia, ma sai anche ascoltare davvero. Una giornata fertile di incontri e nuove idee.

Consiglio escursione: passeggia tra i vicoli di Castiglione della Pescaia, dove il mare incontra la storia. Scoperta, leggerezza, bellezza: proprio come te oggi.

Cancro – Oggi ti lasci ispirare da chi ti circonda.

Leone – Hai voglia di stare con chi ti fa sentire speciale.

Vergine – Una domenica utile per mettere ordine nei pensieri.

Bilancia – L’arte e la bellezza ti ricaricano.

Scorpione – Sei più leggero del solito, e questo ti fa bene.

Sagittario – Hai voglia di partire, anche solo con la mente.

Capricorno – Sei presente, ma senza voler controllare tutto.

Acquario – Oggi ti lasci trasportare dalla corrente, e fai bene.

Pesci – C’è poesia in ciò che fai oggi. Segui l’intuizione.