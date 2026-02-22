FOLLONICA – Anche i talenti biancoazzurri a Livorno all’annuale cerimonia di premiazione della II Zona FIV, dedicata ai campioni della stagione agonistica 2025. La Lega Navale Italiana Sezione di Follonica è stata grande protagonista dell’evento, raccogliendo i frutti di un’annata sportiva di altissimo livello.

A ricevere i prestigiosi riconoscimenti federali sono stati gli atleti che si sono distinti a livello zonale, nazionale e internazionale. Spiccano su tutti Giulia Galletti e Gabriele Corsi, celebrati per aver conquistato sia il titolo di Campioni Italiani che l’alloro di Campioni del Mondo nella spettacolare classe RS 500.

Grandi soddisfazioni anche dalle classi ILCA: Stefano Meciani è stato premiato per il brillante podio ottenuto al Campionato Italiano Master ILCA 7, mentre il giovane Edoardo Vignozzi ha ricevuto il riconoscimento per l’ottima prestazione al Campionato Zonale ILCA 6.

A rappresentare la Sezione durante la cerimonia era presente il presidente Vannini, che ha accompagnato gli atleti (presenti in sala Galletti, Corsi e Vignozzi) in questo importante momento di celebrazione. Un traguardo che conferma la vitalità e l’eccellenza del settore agonistico della LNI Follonica.