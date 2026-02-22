GROSSETO – Un gol lampo condanna il Grosseto alla sconfitta, ma riaccende solo relativamente le speranze delle inseguitrici. Se il tocco di Caon, le parate di Formiconi e la grinta di un’Orvietana durissima a morire hanno scandito la quarta sconfitta unionista, Tau Altopascio e Seravezza non hanno fatto molto meglio chiudendo senza reti lo scontro che le vedeva giocarsi la seconda piazza in solitaria, col risultato di portarsi entrambe a meno dieci dalla vetta.

A livello di classifica una sconfitta “quasi indolore” quindi per gli uomini di mister Indiani il quale, dopo aver predicato cautela e attenzione in settimana, nel dopopartita ha prontamente biasimato i suoi ragazzi: “E’ mancato tutto: approccio, voglia, determinazione”. A nove partite dalla fine del torneo, ecco la formula con cui i torelli dovranno ripartire.

guarda tutte le foto 38



Grifone, quarta sconfitta contro l’Orvietana

La classifica:

Grosseto 59 punti; Tau Altopascio, Seravezza 49; Siena 41; Foligno, Prato 40; Terranuova Traiana 39; Scandicci 35; Aquila Montevarchi 34; Ghiviborgo 33; Sporting Trestina 30; San Donato Tavarnelle 29; Orvietana 28; Follonica Gavorrano 27; Camaiore 26; Poggibonsi 23; Sansepolcro 16; Cannara 15