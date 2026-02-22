BAGNO DI GAVORRANO – Dodicesima sconfitta in campionato per il Follonica Gavorrano, preso a pallonate dalla meglio classificata Ghiviborgo per un sonoro 6-2 finale. Nella venticinquesima giornata i minerari subiscono la verve avversaria e soprattutto perdono ancora terreno in classifica, sempre più invischiati in zona playout.

In panchina per i maremmani Daniele Pagliarini, vista la squalifica dell’allenatore biancorossoblù Lucio Brando. Partenza aggressiva dei biancorossoblù, che dopo appena 20 secondi ci provano con un colpo di testa di Giordani che termina a lato.

Il Ghiviborgo prova a rispondere dopo 3′, Mariotti solo davanti al portiere si fa contrastare in calcio d’angolo.

All’8′ ancora minerari pericolosi, con Pescicani che scende sulla sinistra e si porta al tiro, Butano riesce a rispondere alla conclusione con i piedi.

Pressione alta del Follonica Gavorrano, che si rende ancora pericoloso al 10′ con un percussione centrale che viene sventata dalla retroguardia di casa.

A passare in vantaggio è però il Ghiviborgo al 13′ su calcio d’angolo, con Mariotti che batte Poggiolini e porta il punteggio sull’1-0.

Momento positivo per i padroni di casa: al 26′ il Ghiviborgo trova anche il raddoppio con Cannarsa, che di testa insacca portando il parziale sul 2-0.

Il Follonica Gavorrano si fa vedere poco dopo con un tiro dalla distanza che termina alto sopra la traversa, poi con un colpo di testa di Ferrante su calcio d’angolo sul quale è bravo Butano a intervenire.

Al 36′ Poggiolini si deve distendere per evitare il terzo gol sul tiro di Cannarsa in diagonale, bravo il portiere biancorossoblù in tuffo.

Il team ospite alza il suo baricentro per cercare quantomeno di accorciare le distanze prima dell’intervallo. Ci riesce su calcio di punizione al 46′ con Bellini che, con una bella parabola, insacca portando il punteggio sul 2-1, risultato con cui si chiude la prima frazione al termine dei 3′ di recupero.

La ripresa si apre però con il Ghiviborgo in avanti: all’11 sugli sviluppi di un calcio di punizione i padroni di casa trovano il 3-1, con Mariotti che in tap-in batte Poggiolini allungando le distanze tra le due squadre.

Al 13′ Bellini si rende di nuovo pericoloso su calcio di punizione dal limite, ma questa volta colpisce in pieno la barriera. Poi Presta in spaccata calcia fuori di un soffio.

Un incontenibile Mariotti trova al 19′ la tripletta personale, infilando Poggiolini per il quarto gol del Ghiviborgo.

Al 32′ arriva il gol del 4-2 ad opera di Presta, che riceve palla in area e con il sinistro batte Butano.

Passano però solo due minuti e il Ghiviborgo torna avanti di tre gol, con il 5-2 realizzato da Baldacci, che di fronte a Poggiolini lo scarta e deposita in rete a porta sguarnita.

Al 40′ Iacoponi prova a dare una scossa ai suoi, entrando in area e calciando però centrale, la palla è facile preda di Butano.

Tre minuti dopo il Ghiviborgo segna ancora: questa volta ad andare in gol è Arcuri, che approfitta di un’uscita incerta di Poggiolini e con il piattone trova il 6-2.

C’è tempo per una conclusione di Presta durante il recupero, con l’arbitro che un minuto dopo il 90′ fischia la fine.

GHIVIBORGO: Butano, Baldacci (35′ st Arcuri), Ceccanti (41′ st Panconi), Ricci, Mariotti (25′ st Thioune), Boiga (27′ st Quochi), Cannarsa, Nottoli, Musatti, Vecchi, Longo (8′ st Fischer). A disposizione: Viti, Paulino, Mion, Cortopassi. All. Cannarsa.

FOLLONICA GAVORRANO: Poggiolini, Bernardini, Bellini, Marino (22′ st Likaxhiu), Fremura (22′ st Biagetti), Pescicani (13′ st Presta), Rinaldini, Ferrante (36′ st Drapelli), Arrighi, Giordani (13′ st Iacoponi), Fossati. A disposizione: Tognetti, Ferretti, Maurizi, Proietti. All.: Brando. All. Pagliarini.

ARBITRO: Scalvi di Lodi; assitenti Pongan di Biella e Gatti di Alessandria.

MARCATORI: 13′, 11′ st e 19′ st Mariotti, 26′ Cannarsa, 46′ Bellini, 32′ st Presta, 34′ st Baldacci, 43′ st Arcuri.

NOTE: ammoniti Ferrante, Boiga. Recuperi 3+1.