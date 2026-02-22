CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In serie A1 un derby della Maremma ricco di gol e emozioni quello andato in onda al Capannino: l’Innocenti Costruzioni Follonica alla fine ha saputo sfruttare un power play nella ripresa, segnando la bellezza di tre gol in appena un minuto, che di fatto hanno spaccato la partita, per chiudere sull’8-3. La Blue Factor ha lottato con le armi a disposizione, senza gli infortunati Cabella (lungo degente) e alla vigilia Cabiddu. Ai padroni di casa di Silva bastano 107 secondi per sbloccarla: Francesco Banini da destra bombarda un diagonale che batte Saitta. Al 9′ Vega colpisce al volto Maldini e si prende un cartellino blu. All’ultimo secondo del power play Escobar riesce a superare Mugnaini per l’1-1. Due minuti e il Follonica torna in vantaggio. Contropiede e il passaggio vincente di Fantozzi è per Claudio Bracali, che tutto solo sul secondo palo mette dentro il 2-1. Francesco Banini, 17′, si ritrova tutto solo al limite dell’area e per Saitta c’è poco da fare, 3-1. Escobar a 4′ dalla sirena centra la traversa e poco dopo Fede Pagnini frana su Guarguaglini in area: Lasorsa è fermato da Mugnaini sul rigore e si va al riposo.

L’inizio del secondo tempo vede subito una traversa di Davide Banini e lo stesso Dadda che commette fallo su Maldini. Questa volta Lasorsa, in avanzamento sul rigore, fa secco Mugnaini per il 3-2. La difesa a zona della Blue Factor tiene in partita i biancocelesti, ma all’8′ Esquibel in attacco aggancia dietro la porta Vega e si prende un blu. Il Follonica in power play è spietato e segna tre gol in appena un minuto. Davide Banini da sinistra in diagonale infila sul secondo palo; poi è Francesco Banini che serve un assist al bacio al fratello Davide, appostato liberissimo sul secondo palo e infila il 5-2; infine un’azione “alla mano”, ancora assist di Francesco questa volta per Vega che da destra spara al volo e segna il 6-2. Poi dopo un tiro di Davide respinto da Saitta, Francesco Banini con un pallonetto mette dentro il 7-2. La tempesta del Follonica si placa, e al termine di un contropiede Escobar spinge in rete il 7-3 sulla respinta corta di Mugnaini. Maggi da terra interrompe una chiara azione da gol su Escobar, con l’argentino che non sfrutta la punizione parata da Mugnaini. Francesco Banini non trasforma la punizione del 10° fallo del Castiglione centrando il palo alla sinistra di Saitta. Una spinta di Montauti su Tussedo che frana sulla sponda, provoca una serie di discussioni: alla fine prendono il blu Esquibel e Fantozzi e poi lo stesso Tussedo per proteste. Davide Banini segna l’8-3 e poi Mugnaini stende Diego Bracali: Lasorsa fallisce il rigore. Il Follonica torna a fare punti dopo 4 sconfitte consecutive, il Castiglione infila il nono stop di fila.

A1, Innocenti Costruzioni Follonica-Blue Factor Castiglione 8-3

INNOCENTI COS. FOLLONICA: Marco Mugnaini, (Alessandro Rubega); Davide Banini, Federico Pagnini, Lorenzo Pascual Tussedo, Francesco Banini, Marcos Oscar Vega, Andrea Fantozzi, Adriano Maggi, Claudio Bracali. All. Sergio Alberto Cachim Beja da Graca Silva.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini, Filippo Montauti, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Diego Bracali, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Joseph Silecchia e Francesco Stallone di Giovinazzo.

RETI: pt (3-1) 1’47 F.Banini (F), 11’03 Escobar (C), 13’48 C.Bracali (F), 17’48 F.Banini (F); st 2’40 rig. Lasorsa (C), 8’15 e 9’08 D.Banini (F), 9’17 Vega (F), 12’00 F.Banini (F), 13’55 Escobar (C), 21’06 D.Banini (F).

Serie A1 – 20a giornata 21/22 febbraio

Sarzana-Cgc Viareggio 2-5

Innocenti Cos. Follonica-Blue Factor Castiglione 8-3

Bcc Centropadana Lodi-Why Sport Valdagno 9-5

Forte dei Marmi-Ubroker Bassano 0-4

Breganze-Teamservicecar Hrc Monza 0-5

Tr Azzurra Novara-Cp Grosseto 4-4

Trissino-Indeco Afp Giovinazzo 22/2

La classifica

Bassano 51 punti; Trissino (19), Cgc Viareggio 47; AW Lodi 39; Valdagno (19) 38; Hrc Monza (19) 36; Cp Grosseto 28; Sarzana, Follonica 25; Forte dei Marmi 17; Azzurra Novara 16; Afp Giovinazzo (19) 14; Castiglione 7; Breganze 6

Serie A1 – 21a giornata 27/28 febbraio

Teamservicecar Hrc Monza-Sarzana

Indeco Afp Giovinazzo-Bcc Centropadana Lodi

Cp Grosseto-Forte dei Marmi

Why Sport Valdagno-Tr Azzurra Novara

Ubroker Bassano-Innocenti Cos. Follonica

Cgc Viareggio-Trissino

Blue Factor Castiglione-Breganze

Niente da fare per la Blue Factor, nella 12esima giornata del campionato di serie A2: la Rotellistica Camaiore non fa sconti e vince 6-2. Il Castiglione di Federico Paghi ha cercato di rispondere alle folte dei versiliesi, che sono passati in vantaggio con una giocata di Motaran, discesa da destra e pallina all’incrocio con Bussotti che non può fare nulla. I biancocelesti hanno tentato di replicare fermati dalle parate di Venè. Il raddoppio del Camaiore con il diagonale accompagnato da sinistra di Mattugini che sorprende il portiere. Il 3-0 porta la firma di Pardini che, ancora diagonale da sinistra. Sotto porta Mattugini mette dentro la respinta corta per il 4-0 che manda le squadre al riposo. Mattugini ad inizio ripresa in contropiede buca il neo entrato Shareef per il 5-0. Poi la partita non vede più gol fino all’ultimo minuto. Ancora Mattugini approfitta di una veloce ripartenza, proteste castiglionesi per un fallo in attacco non fischiato, e sempre da sinistra piazza il diagonale vincente del 6-0. Pochi secondi e Nobili da destra mette in mezzo e la pallina s’insacca. Poi a fil di sirena Brunelli vede Andrea Monatuti sul secondo palo che al volo insacca il definitivo 6-2.

A2, Blue Factor Castiglione-Rotellistica Camaiore 2-6

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, Samaal Shareef; Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Michele Nerozzi, Giulio Donnini, Federico Asta, Andrea Montauti, Luigi Brunelli. All. Federico Paghi.

ROTELLISTICA CAMAIORE: Francesco Venè, (Marco Bandieri); Davide Motaran, Gregorio Antonioni, Niccolò Mattugini, Elia Petrocchi, Matteo Pardini, Tommaso Tirinnanzi, Cosimo Mattugini. All. Elia Guidi.

ARBITRO: Michele Mele di Giovinazzo.

RETI: pt (0-4) 7’31 Motaran (RC), 8’14 Mattugini (RC), 19’50 Pardini (RC), 24’20 Mattugini (RC); st 3’30 e 24’27 Mattugini (RC), 24’15 Nobili (C), 24’59 Montauti (C).

Serie A2 – girone B – 12a giornata 21/22 febbraio

Rh Scandiano-Mgm Remaplast Eboli 2-2

Blue Factor Castiglione-Rotellistica Camaiore 2-6

Spv Viareggio-Newco Roller Matera 10/4

Forte dei Marmi-Iren Follonica 22/2

Sarzana-Nova Medicea Viareggio 22/2

La classifica

Forte dei Marmi (11) 28 punti; Rot.ca Camaiore (12) 27; Rh Scandiano (11) 23; Roller Matera (11) 22; Pumas Viareggio (11) 21; Sarzana (11) 13; Spv Viareggio (10) 12; Castiglione (12) 9; Cresh Eboli (12) 7; Follonica (11) (-1p) 2

Serie A2 – girone B – 13a giornata 26 febbraio – 1 marzo

Mgm Remaplast Eboli-Blue Factor Castiglione

Newco Roller Matera-Rh Scandiano

Rotellistica Camaiore-Sarzana

Nova Medicea Viareggio-Forte dei Marmi

Iren Follonica-Spv Viareggio

Sul neutro di Sarzana, alla fine arriva solo un pareggio per l’Under 19 Blue Factor, che si fa rimontare dall’Spv Viareggio e chiude sul 4-4. Gara “nervosa” al pala Tori e biancocelesti che partono bene e vanno sul 2-0 con i gol di Asta e Agresti. L’Spv accorcia con Tomei e nel finale ancora botta e risposta con Agresti e Vanello per il 3-2 maremmano. Il tempo si chiude con il blu a Diego Bracali. Nella ripresa, tornata la parità numera, il Viareggio trova il pari su rigore con Vianello. Tommaso Bracali non sfrutta un rigore, ma ci pensa Biancucci a mettere dentro il nuovo vantaggio maremmano del 4-3. A 4′ dalla fine il definitivo pari di Vanello del 4-4. Castiglione che rimane in corsa per andare alle finali nazionali.

U19, Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 4-4

SPV VIAREGGIO: Samuel Mesmer, (Gabriele Toti); Cristian Tomei, Giampiero Andreani, Carlo Vanello, Leo Boecker, Gregorio Tonelli. All. Alessandro Martini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef; Lorenzo Rosadini, Federico Asta, Abramo Bechini, Riccardo Biancucci, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Michele Nerozzi.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (2-3) 1’57 Asta (C), 7’37 Agresti (C), 19’20 Tomei (V), 22’25 Agresti (C), 24’46 Vanello (V); st 5’20 rig. Vanello (V), 13’25 Biancucci (C), 20’52 Tomei (V).

Under 19 zona 4 – 8a giornata 20 febbraio

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 4-4

Cgc Viareggio-Follonica 11-3

Pumas Ancora Viareggio-Versilia H.Forte 6-6

La classifica

Pumas Viareggio (8) 20 punti; Forte dei Marmi (7) 17; Cgc Viareggio (8) 12; Castiglione (8) 10; Spv Viareggio (7) 7; Follonica (8) 0

Under 19 zona 4 – 9 giornata 13 marzo

Cgc Viareggio-Versilia H.Forte

Spv Viareggio-Follonica

Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione

Vittoria in rimonta per gli Under 15 La Scala: a Camaiore il Castiglione di Michele Achilli senza Nicholas Bacci (fattosi male cadendo dalla biciletta) alla fine batte la Rotellistica 3-1. Nel primo tempo i versiliesi vanno in vantaggio con Dellatomassina a 5′ dalla prima sirena, e rischiano nel finale di frazione con il blu a Bagnoli. Nella ripresa a metà tempo si scatena Bagnoli: in 30 secondi segna una doppietta che ribalta il risultato. Il 3-1 porta la firma di Sforzi. Biancocelesti che rimangono in vetta solitaria alla classifica a punteggio pieno. Sabato prossimo derby a Grosseto.

U15, Rotellistica Camaiore-La Scala Castiglione 1-3

ROTELLISTICA CAMAIORE: Luca Marsili; Michele Zurolo Sasha Nucifero, Mattia Pommella, Ettore Lenzoni, Edoardo Caravano, Alessio Simonetta, Giulio Szoreny, Leonardo Dellatomasina. All. Matteo Giorgi.

LA SCALA CASTIGLIONE: Andrea Asta, (Michele de Salvatore); Filippo Giabbani, Massimo Stoduto, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnaoli. All. Michele Achilli.

ARBITRO: Franco Ferrari di Viareggio.

RETI: pt (1-0) 14’06 Dellatomassina (RC); st 8’47 e 9’10 Bagnoli (C), 11’16 Sforzi (C).

Under 15 zona 4 – 15a giornata 21/25 febbraio

Forte dei Marmi-Cgc Viareggio 1-12

Rotellistica Camaiore-La Scala Castiglione 1-3

Spv Viareggio-Cp Grosseto B Rinv.

Cp Grosseto A-Siena 15-1

Startit Prato-Bluoptik Follonica 1-7

Sarzana A-Sarzana B 25/2

La classifica

Castiglione (15) 45 punti; Cgc Viareggio (15) 37; Sarzana A (14) 36; Cp Grosseto A (15) 34; Follonica (14) 28; R.a Camaiore (14) 22; Sarzana B (14) 18; Prato (15) 12; Spv Viareggio (14) 7; Siena (15), Cp Grosseto B (14) 6; Forte Marmi (15) 5

Under 15 zona 4 – 16a giornata 28 febbraio

Cp Grosseto B-La Scala Castiglione

Spv Viareggio-Sarzana B

Forte dei Marmi-Cp Grosseto A

Cgc Viareggio-Bluoptik Follonica

Siena-Rotellistica Camaiore

Startit Prato-Sarzana A