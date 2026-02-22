Nell’era della comunicazione digitale, il Festival di Sanremo ha smesso di essere una competizione puramente canora per trasformarsi in un fenomeno di “social engagement”. La domanda che molti analisti si pongono alla vigilia di questa 76esima edizione è quanto la portata mediatica dei singoli artisti possa effettivamente influenzare l’esito del televoto, storicamente decisivo per la proclamazione del vincitore. In questo scenario, i dati statistici offrono spunti di riflessione immediati, anzi. Per farsi un’idea basta consultare i pronostici sui vincitori di Sanremo 2026 su siti come quello di Sisal, dove si nota come i favoriti della vigilia non coincidano necessariamente con i “re dei social”, suggerendo che la qualità del brano e l’esecuzione live mantengano ancora un peso specifico superiore alla semplice somma dei follower. Ad esempio, sebbene Serena Brancale sia tra le favorite, la sua fanbase digitale è numericamente inferiore a quella di giganti del web come Fedez o Elettra Lamborghini.

La classifica dei “giganti” di Instagram

Se dovessimo assegnare la vittoria basandoci esclusivamente sui numeri di Instagram, il podio sarebbe già scritto. A guidare la classifica dei Big più popolari di Sanremo 2026 è Fedez, che con oltre 13,2 milioni di follower vanta una potenza di fuoco mediatica senza pari, ulteriormente amplificata dalla curiosità per la sua inedita collaborazione con Marco Masini. Al secondo posto troviamo Elettra Lamborghini, con una community di 6,9 milioni di utenti pronti a sostenerla, seguita da icone come J-Ax (2,7 milioni) e Arisa (1,3 milioni). Questi artisti partono con un vantaggio competitivo enorme nella gestione del televoto, potendo contare su un bacino di utenza capace di generare milioni di voti in pochi minuti.

Engagement vs Numeri: la rivincita della qualità

Tuttavia, la storia recente del Festival insegna che non sempre i grandi numeri si traducono in vittorie automatiche. Il concetto di “engagement rate” (il tasso di interazione reale) è spesso più significativo della massa dei follower. Artisti come Ditonellapiaga o Sayf, pur avendo community più contenute (rispettivamente intorno ai 132.000 e 211.000 follower), registrano tassi di coinvolgimento altissimi, segno di un pubblico più attivo e fedele. Anche Tommaso Paradiso (854.000 follower) e Serena Brancale (751.000) dimostrano che una fanbase solida e “in target” può essere molto più efficace di una dispersiva per convincere le giurie tecniche e la Giuria delle Radio.

Il ruolo delle fanbase giovanili: LDA e Aka 7even

Un capitolo a parte meritano gli artisti provenienti dai talent o dalle scene urban, come il duo composto da LDA e Aka 7even. Con una fanbase combinata che sfiora il milione di follower, questi artisti rappresentano la nuova generazione di votanti che vive il Festival quasi esclusivamente attraverso lo smartphone. La loro capacità di rendere virali i brani su TikTok e Instagram durante le cinque serate potrebbe essere il vero ago della bilancia, capace di far risalire posizioni insospettabili anche a chi, inizialmente, non partiva con i favori del pronostico. Sarà quindi Sanremo 2026 a dirci se il “peso dei follower” è diventato un fattore dominante o se l’Ariston resta ancora l’ultimo baluardo dove la musica, quella suonata e cantata, riesce a vincere su ogni algoritmo.