GROSSETO – Fumata nera per il Grosseto che incassa il suo quarto ko in campionato con lo 0-1 a domicilio a favore dell’Orvietana (foto di Paolo Orlando). Nella venticinquesima giornata i biancorossi vengono di nuovo messi in scacco da una rivale di bassa classifica, ma perdono solo un punto di gap dalle inseguitrici Tau e Seravezza, che si annullano in uno 0-0 che non giova a nessuna delle due.
Prima delle ostilità agonistiche, la commemorazione con un mazzo di fiori alle tifose del Grifone Viviana e Francesca, tragicamente scomparse nel 1995 per un incidente d’auto in occasione di una trasferta della loro squadra del cuore.
Il risultato si sblocca subito al 3′ con Caon, uno degli uomini chiave dell’attacco umbro, più un legno scheggiato che fa tremare il numeroso pubblico dello Zecchini. I grossetani cercano di rimediare, ma in un paio di occasioni Formiconi salva il risultato. Nella ripresa più sicuri gli uomini di Pascali, ma il risultato non cambia più.
GROSSETO: Marcu, Sacchini, Sabelli, Marzierli, Disanto, Bacciardi, Montini, Gonnelli, Brenna, Regoli, D’Ancona. A disposizione: Romagnoli, Masini, Riccobono, Benedetti, Ampollini, Malva, Guerrini, Fiorani, Ciraudo. All. Indiani.
ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Ricci, Berardi, Caon, Lograno, Simic, Panattoni, Sforza, Mauro, Barbini. A disposizione: Porta, Tronci, Ciavaglia, Tilli, Citarella, Arsenijevic, Marchegiani, Nhaga, Canini. All. Pascali.
ARBITRO: Mascolo di Castellammare di Stabia; assistenti Valenti e Tundo di Roma 2.
MARCATORI: 3′ Caon.
NOTE: 1900 spettatori.